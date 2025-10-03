Điều tra vụ 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai tử vong

Trưa 3/10, lãnh đạo UBND xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn nhà dùng để mua bán nông sản trên địa bàn thôn 6.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 3/10, Công an xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện có người chết tại đại lý thu mua nông sản trên địa bàn thôn 6.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Lực lượng công an xã đã lập tức đến hiện trường. Trước hiên nhà, công an phát hiện hai người đã tử vong là ông T. (sinh năm 1978), cùng với cháu ông T. (sinh năm 2014).

Kiểm tra bên trong phòng ngủ, cơ quan chức năng phát hiện thêm bà H. (sinh năm 1977, là vợ của ông T.) cũng đã tử vong.

Tổ công tác kiểm tra sơ bộ tại hiện trường ghi nhận các nạn nhân có thương tích.

Công an xã đang bảo vệ hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra xác minh ban đầu.

Lãnh đạo UBND xã Đắk Nhau cho biết, gia đình nạn nhân là người dân địa phương. Địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ mai táng cho gia đình nạn nhân sau khi quá trình điều tra kết thúc.