Nghi phạm đâm chết cô gái trẻ giữa phố ra đầu thú

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tam Thắng để điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi cô gái tử vong.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 4/10, người dân phát hiện một phụ nữ bị đâm gục trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TP.HCM nên gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tam Thắng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong với vết thương ở vùng ngực, bụng. Người dân cho biết hung thủ sau khi đâm nạn nhân đã rời khỏi hiện trường. Dù người dân gọi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H. (sinh năm 1993, quê Bạc Liêu), đang làm việc tại một quán bar.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.