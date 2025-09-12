Nghi phạm ám sát Charlie Kirk bị bắt

(VTC News) -

Video nghi phạm bỏ trốn được công bố.

Phát biểu trên chương trình Fox & Friends, ông Trump nhấn mạnh rằng “một người rất thân cận” với nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã giao nộp người này cho cơ quan chức năng.

“Tôi nghĩ với độ chắc chắn rất cao, chúng tôi đã có anh ta. Đây là tin nóng - chúng tôi đã có người mà chúng tôi tin là thủ phạm”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông nhận được thông tin ngay trước khi bước vào trường quay ở New York.

Ông Trump trước đó tuyên bố rằng nếu bị kết tội, thủ phạm có thể phải nhận án tử hình. “Anh ta sẽ bị kết tội, tôi cho là như vậy. Và hy vọng hắn sẽ nhận án tử hình”, ông phát biểu.

Tổng thống Trump cho biết ông không xem đoạn video ghi lại vụ nổ súng vì không muốn nhớ đến Charlie Kirk theo cách đó.

Khi được các MC của Fox & Friends hỏi liệu vụ nổ súng là “hành động đơn lẻ” hay “một phần của mạng lưới lớn hơn”, ông Trump đáp: "Tôi chưa thể biết chắc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nói thêm về người giao nộp nghi phạm, ông Trump cho biết: “Đó là một mục sư, và mục sư này đã tìm đến một người bạn – cũng là một mục sư có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, mà người bạn thân này lại là một đặc vụ cao cấp của Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Họ đã phối hợp từ đó. Sau đó, cha của nghi phạm cũng tham gia, và nói rằng họ phải đầu thú”.

Cuộc truy lùng nghi phạm trước đó gặp khó khăn vì những thông tin chậm trễ, rối rắm và mâu thuẫn từ nhiều phía.

Tại khu rừng nơi kẻ nổ súng lẩn trốn, các điều tra viên thu giữ được một khẩu súng trường hạng nặng, nhưng vẫn chưa rõ nghi phạm đã di chuyển được bao xa.

Nhiều bức ảnh về nghi phạm được công bố cho thấy một người đàn ông mặc quần jean, áo sơ mi dài tay có hình lá cờ Mỹ, đội mũ và đeo kính râm màu đen. Các quan chức của FBI và Sở An toàn Công cộng Utah mô tả kẻ ám sát là đang ở "độ tuổi đại học".

Hình ảnh nghi phạm được ghi lại.

Charlie Kirk, 31 tuổi, là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất trong phe bảo thủ, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực tiếp cận cử tri trẻ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Charlie Kirk bị bắn tại Đại học Utah Valley khi đang phát biểu tại một sự kiện trong khuôn viên trường. Các quan chức Utah cho biết Kirk qua đời trong bệnh viện địa phương.