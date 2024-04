Nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có trong 10 năm qua

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định về thời tiết dịp 30/4-1/5.

Tối 25/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Những ngày tới, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây.

Với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, từ 26/4 đến khoảng 30/4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 26 đến 30/4 nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa)

Dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5/2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ giai đoạn từ 1-2/5 khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa dông.

Giai đoạn những ngày đầu tháng 5/2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, từ nay cho đến tháng 6 (trọng tâm là tháng 5) là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm. Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.