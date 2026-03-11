Nghi bị nói xấu, gã thanh niên tạt xăng đốt người mua ve chai

(VTC News) -

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Văn Vũ (27 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người.

Trương Văn Vũ bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 8/3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông L.T.T. (56 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đi ngang qua.

Vũ cho rằng ông T. thường xuyên nói xấu mình nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân. Vũ vào nhà lấy một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, một bật lửa và một cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ (phường Tô Châu, tỉnh An Giang), nơi ông T. đang nằm võng.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa rồi tạt vào người ông T. và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy.

Ông T. bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà thì bị lực lượng Công an phường Tô Châu tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng xảy ra một vụ phóng hỏa bằng xăng khiến hai người tử vong. Nạn nhân được xác định là N.M.N. (SN 1969) và bà N.K.D. (SN 1974), cùng trú tại phường Long Hoa.

Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 6/1, Công an phường Long Hoa nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức.

Qua xác minh ban đầu, ông N. là người đổ xăng lên bà D. rồi châm lửa. Vụ việc khiến cả hai bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, cả hai người đã tử vong do vết thương quá nặng.