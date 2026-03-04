Thay đổi tội danh với kẻ nhốt con ruột rồi châm lửa đốt nhà ở Đắk Lắk

(VTC News) -

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn (SN 1987, trú xã Tuy An Bắc) về tội “Giết người”, sau khi cơ quan điều tra xác định bị can có hành vi phóng hỏa trong nhà và ý định tước đoạt tính mạng con ruột.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h30 ngày 30/11/2025, sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Hồ Xuân Nhàn cho rằng mẹ ruột là bà L.K.C. giấu việc vợ mình là chị V.T.S. (đã rời khỏi nhà trước đó) về thăm và mua đồ cho con nên đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa đốt nhà và làm hại các thành viên trong gia đình.

Hồ Xuân Nhàn khi bị bắt (Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Nhàn lấy quần áo được hỗ trợ sau lũ lụt vứt xuống nền phòng khách, dùng dao rạch bao bì, đổ dầu hỏa vào rồi dọa châm lửa. Hoảng sợ, cha ruột Nhàn là ông H.X.T., bà C. cùng một người con đã chạy ra ngoài.

Sau đó, Nhàn gọi một người con khác vào phòng ngủ, đóng cửa chính, khóa trái từ bên trong. Khi bà C. tìm cách vào nhà bằng cửa sau để đưa cháu bé ra ngoài thì bị Nhàn phát hiện, xô ngã và khóa cửa lại.

Nhàn tiếp tục chất nhiều vật dụng dễ cháy chắn lối ra duy nhất của phòng ngủ rồi châm lửa đốt số quần áo đã tẩm dầu hỏa ở phòng khách. Ngọn lửa bùng lên, người thân và hàng xóm tìm cách dập lửa thì bị Nhàn cầm dao đe dọa. Rất may, cháu bé sau đó được đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 9/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội “Đe dọa giết người”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nhàn từng nảy sinh ý định tự sát và có ý định làm hại con ruột. Việc cháu bé không tử vong là ngoài mong muốn của bị can. Vì vậy, ngày 23/2/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn sang tội “Giết người”.