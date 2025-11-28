Tổng thống Putin: Quân đội Nga bao vây thành trì Pokrovsk

(VTC News) -

Hôm 17/11, phát biểu tại cuộc họp báo ở Kyrgyzstan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết lực lượng Ukraine ở Pokrovsk và thị trấn lân cận Dimitrov đang gặp rắc rối lớn. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine có thể phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ tiền tuyến ở một số nơi.

"Pokrovsk và Dimitrov đã bị bao vây hoàn toàn. 70% lãnh thổ Pokrovsk nằm trong tay quân đội Nga. Ở phía nam thành phố Dimitrov, đối phương bị cô lập. Lực lượng của họ cũng đang phân tán khắp thành phố", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin đơn vị tấn công của họ đang tiến vào miền trung và miền bắc Pokrovsk. Trong khi đó, một bộ phận quân Nga đã tiến về phía đông, phía tây và phía nam Dimitrov.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi lại vẽ ra bức tranh khác và tuyên bố trên mạng xã hội rằng quân đội Ukraine ngăn chặn thành công nỗ lực của lực lượng Nga nhằm tiến hành cuộc tấn công mới vào Pokrovsk và Dimitrov.

Ông Syrskyi tiết lộ thêm phía Nga buộc phải đưa lực lượng dự bị vào khu vực này.

Kể từ giữa năm 2024, Moskva luôn cố gắng kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, nơi mà người Nga gọi bằng tên gọi thời Liên Xô là Krasnoarmeysk, như một phần trong nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas rộng lớn hơn.

Thay vì tiến hành cuộc tấn công trực diện vào thành phố, nơi từng là nơi sinh sống của hơn 60.000 người và là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, lực lượng Nga sử dụng chiến thuật gọng kìm để tìm cách bao vây thành phố một cách vững chắc. Thời gian đầu, Nga xâm nhập khu vực này bằng những nhóm tấn công nhỏ và sau đó là lớn hơn.

Theo Nga, việc giành quyền kiểm soát Pokrovsk sẽ tạo cơ hội cho Moskva tiến về phía bắc, nơi có hai thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk và Sloviansk.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar cảnh báo NATO và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn với Nga.

"Bằng cách đe dọa người dân thông qua những kế hoạch không hề tồn tại của điện Kremlin, NATO và EU đang nhằm vào thành viên của liên minh. Hiện tại, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn với Nga, dù điều này có vẻ kỳ lạ", ông Gonchar nói.

Đại sứ Gonchar lưu ý thêm: "Các nước thành viên EU đang thúc đẩy quân sự hóa tràn lan. Họ chôn vùi khái niệm một châu Âu thống nhất vì hòa bình và thịnh vượng bằng cách biến Liên minh châu Âu thành một phần của NATO. Kết quả là, châu Âu đang nhanh chóng mất đi ảnh hưởng quốc tế và lợi thế cạnh tranh".