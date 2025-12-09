Thương Tín - Tài tử hào hoa một thời và những tháng năm giông bão

(VTC News) -

Diễn viên Thương Tín vừa qua đời lúc 18h50 ngày 8/12, ở tuổi 69 tại quê nhà Phan Rang, sau thời gian chống chọi nhiều bệnh. Sinh thời, ông là tên tuổi đình đám những năm 1980. Đây cũng là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ. Qua thời hoàng kim, cuộc sống về già của ông lại khiến người hâm mộ xót xa.

Tài tử lừng lẫy, vang danh khắp màn ảnh Việt

Diễn viên Thương Tín sinh năm 1956, bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Ông theo đoàn cải lương vì muốn trải nghiệm cuộc sống nay đây mai đó, chu du khắp bốn phương. Được hơn 2 năm, nam nghệ sĩ quay về nhà và đi học tại trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đóng phim đến nay, nghệ sĩ Thương Tín tham gia hơn 200 bộ phim điện ảnh.

Thương Tín từng là một trong những tài tử đình đám của màn ảnh Việt.

Ở thập niên 1980, nghệ sĩ Thương Tín xứng danh tài tử số một với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và thường xuyên đóng vai nam chính trong các bộ phim truyền hình.

Một số vai diễn nổi bật của nam nghệ sĩ có thể kể đến như Vai thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn.

Thời kỳ đỉnh cao, dù nghệ sĩ Thương Tín đang kẹt đóng phim nhưng các đạo diễn vẫn chờ ông cho bằng được. Thậm chí có những nhà sản xuất không ưa Thương Tín mà vẫn mời bởi sự nổi tiếng của ông. Khoảng thời gian huy hoàng của sự nghiệp, có năm nam nghệ sĩ đóng tới 12 vai chính.

Phong lưu bậc nhất Sài Thành, một đêm tiêu cả 3 cây vàng

Nổi danh đình đám, Thương Tín tiêu tiền không tiếc tay. Nam nghệ sĩ kể mỗi phim ông chỉ nhận được 1 chỉ vàng nhưng xài một đêm có khi hết vài ba cây vàng là chuyện thường.

Nam nghệ sĩ đổi xe hơi liên tục, mặc hàng hiệu và thường xuyên có mặt tại những phòng trà có tiếng Sài Thành. Ông từng thừa nhận, tất cả những thú vui của tầng lớp thượng lưu ngày ấy ông đều đã trải nghiệm đủ cả.

Thương Tín từng có một thời huy hoàng, tiêu tiền mỏi tay.

Nghệ sĩ Thương Tín từng sở hữu cuộc sống mà bao người phải mơ ước. Từ nhà, xe, quần áo đắt đỏ không gì ông không có.

Ông từng kể: "Đang ngồi bên cửa sổ nhìn theo một chiếc xe hơi chạy ngoài đường là hôm sau xe đó có trong sân. Quần áo tôi mặc, giày dép tôi mang nhiều vô kể, xe thì 4 cái xe máy, 2 cái xe hơi, sáng mặc đồ nào phải suy nghĩ thêm đi với xe nào cho hợp nữa. Ra ngoài tôi không bao giờ bận tâm mình mang bao nhiêu tiền bởi ví tôi luôn dày cộm".

Không chỉ có sự nghiệp nổi đình đám, nghệ sĩ Thương Tín còn được biết đến là một ngôi sao đào hoa bậc nhất Vbiz. Sau này, diễn viên Thương Tín còn cho ra đời cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão kể về quá khứ cũng như những người phụ nữ từng đi qua đời ông.

Trong hồi ký, ông đã dành nhiều trang để kể về quá khứ đào hoa, được cả tá mỹ nhân theo đuổi.

Cuộc sống chật vật tuổi xế chiều

Từng có trong tay cuộc sống ai cũng phải mơ nhưng ở tuổi xế chiều nghệ sĩ Thương Tín lại có cuộc sống chật vật.

Thương Tín có con trai lớn với người vợ đầu tiên nhưng do cuộc sống vất vả và xa cách từ nhỏ nên hai cha con không còn gặp gỡ. Sau đó, Thương Tín kết hôn với một người phụ nữ kém 32 tuổi và có một cô con gái.

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không khiến cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Thời gian trở lại đây, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu mời về nhà, giúp nhận show đi hát. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn.

Đến đầu năm 2024, Thương Tín tiếp tục bị đột quỵ nhiều lần khiến sức khoẻ giảm sút. Dù may mắn vượt qua khỏi nhưng nam nghệ sĩ tiều tuỵ, mất đi nhiều sức lao động. Người vợ kém 32 tuổi cũng quyết định chia tay ông.

Sau đó Thương Tín về quê sống cùng gia đình em gái. Tuy nhiên cuộc sống khó khăn hơn trước nên ông nhiều lần cầu cứu Tô Hiếu.

Thương Tín có cuộc sống lay lắt, bệnh tật những ngày cuối đời.

Ở tuổi U70, Thương Tín có cuộc sống lay lắt, bệnh tật, không có kinh tế. Tháng 10/2024, Thương Tín bị ngã xe ở Phan Rang. Sau đó, ông được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kể từ đó, bệnh tình ngày càng nặng khiến ông đi lại khó khăn.

Những ngày cuối đời, Thương Tín sống cùng mẹ ruột đã già yếu và được người thân chăm sóc, cưu mang ở quê nhà Ninh Thuận. Dù nghe lời gia đình ở lại quê an dưỡng tuổi già, Thương Tín vẫn thường nhớ cuộc sống ở TP.HCM.

Trải qua cuộc đời sóng gió, sự ra đi của Thương Tín cũng khiến cho nhiều khán giả tiếc thương cho số phận của một tài tử đình đám.