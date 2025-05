Nghệ An: Phát hiện 600kg măng tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2025, Đội QLTT số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến, kinh doanh măng tươi do ông Lê Đức S. (địa chỉ tại phường Quang Trung, TP Vinh) làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện 600kg măng tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện tại cơ sở ông Lê Đức S. có 600kg măng đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đại diện chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số măng tươi nêu trên.

Đội QLTT số 3 đã lập biên bản xử phạt hộ kinh doanh Lê Đức S. số tiền 12 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số hàng vi phạm trị giá 12 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Trong tháng hành động vì An toàn thực phẩm, các Đoàn công tác của Đội QLTT số 3 đã ra quân đồng loạt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng vi phạm ATTP, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đồng thời kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe của người tiêu dùng.