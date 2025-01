Giám đốc công ty xây dựng làm giả hồ sơ, trúng 3 gói thầu trị giá 26 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan hành vi sử dụng tài liệu giả trong đấu thầu tại Công ty CP xây dựng Quốc Hưng (tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Trước đó, qua nắm thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Công ty CP Quốc Hưng do Phan Bá Kiểng (66 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) làm giám đốc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu nên tập trung xác minh, điều tra.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Phan Bá Kiểng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty CP Quốc Hưng không đáp ứng tiêu chí về số lượng và trình độ nhân sự chủ chốt. Nhiều nhân sự kê khai trong hồ sơ đấu thầu chưa tốt nghiệp THPT.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Phan Bá Kiểng chỉ đạo nhân viên sử dụng bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ giám sát giả trong hồ sơ dự thầu. Từ năm 2009 đến nay, công ty này đã trúng thầu 3 dự án với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự về hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Đồng thời, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Phan Bá Kiểng, khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 người liên quan là Cao Thuận Tiến (42 tuổi, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Bùi Minh Thành (46 tuổi, trú huyện Như Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.