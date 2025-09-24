Nghệ An: Cầu tràn khe Xiêng Thù ngập sâu, hàng trăm hộ dân bị chia cắt

(VTC News) -

Do mưa lớn kéo dài trong đêm 23/9 và rạng sáng 24/9, cầu tràn khe Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) bị ngập sâu, khiến việc đi lại của hàng trăm hộ dân gặp khó khăn. Đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào 6 bản thuộc xã Bảo Thắng cũ (nay sáp nhập vào xã Chiêu Lưu).

Cầu tràn khe Xiêng Thù bị ngập, giao thông bị chia cắt

Ngay sáng 24/9, chính quyền xã đã lập rào chắn, gắn biển cảnh báo và cấm người qua lại tại cầu tràn để đảm bảo an toàn.

Ông Lô Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau khi nước rút, ô tô đã có thể lưu thông, còn xe máy và người dân được hỗ trợ đưa qua để hạn chế rủi ro.

Chính quyền xã Chiêu Lưu dựng biển cảnh báo, cấm người dân qua lại cầu tràn khe Xiêng Thù.

Cầu tràn khe Xiêng Thù được xem là “điểm đen” tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn mỗi khi mùa mưa lũ đến, do thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết và đất đá sạt lở. Đây cũng là vấn đề nan giải nhất của xã trong nhiều năm qua.