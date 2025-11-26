Ngay sau bão Koto, khả năng xuất hiện thêm cơn bão mới

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về cơn bão số 15 Koto, chiều 26/11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc và sau bão Koto vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 11, các chuyên gia khí tượng nhận định từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12 sẽ có khoảng 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông.

Hiện nay, bão số 15 là cơn đầu tiên trong giai đoạn này, và từ nay đến cuối tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn nữa dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Vì vậy, mùa bão năm nay chưa kết thúc, ngay sau bão số 15, các địa phương, ngư dân và người dân ven biển vẫn cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết và chuẩn bị các biện pháp phòng chống thiên tai kịp thời.

Theo ông Lâm, từ đầu năm đến nay ghi nhận tổng cộng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gồm 15 bão và 5 áp thấp, cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

“Đây là con số tương đối lớn so với trung bình nhiều năm. Thông thường, tổng số bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông chỉ khoảng 12 cơn mỗi năm, nhưng năm nay đã lên tới 20, gồm 15 bão và 5 áp thấp nhiệt đới, cao hơn đáng kể so với trung bình”, ông Lâm nhấn mạnh.

Thông thường, những cơn bão xuất hiện trong tháng 11-12 tác động chính đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, không loại trừ khả năng cơn bão tiếp theo cũng sẽ gây ảnh hưởng mạnh cho hai khu vực này.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Koto.

Về diễn biến bão số 15, đến 16h ngày 26/11, tâm bão đang ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230 km về phía Đông Bắc, với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

So với thời điểm 4h sáng cùng ngày, cường độ bão đã tăng thêm hai cấp, dự báo trong 24-48 giờ tới có thể đạt cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14.

Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển khá nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Sau đó, bão có xu hướng đi chậm lại do áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Khi đi vào khoảng kinh tuyến 112-113, bão dự kiến sẽ lệch lên phía Bắc.

"Với thời điểm này trong năm, quỹ đạo bão khá đặc biệt, do áp cao cận nhiệt đới đang trong quá trình suy yếu. Quá trình dịch lên phía bắc và vào gần bờ thì nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống. Khi không khí lạnh xâm nhập sâu vào trong hoàn lưu bão, bão sẽ suy yếu từ khoảng chiều tối 29/11", ông Lâm nói thêm.

Với những diễn biến tới thời điểm này, chuyên gia đưa ra hai kịch bản dự báo.

Kịch bản 1 (khả năng cao nhất, khoảng 75-80%): Bão di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, dọc ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ.

Khi tới kinh tuyến 113°E, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông, bão có thể đổi hướng đi lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, rồi tiếp tục trôi về phía đất liền miền Trung.

Với kịch bản này, bão ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; gió mạnh cấp 4-5, mưa vừa, không gây mưa lớn, chỉ một số nơi mưa dưới 50 mm/ngày.

Kịch bản 2 (xác suất thấp hơn): Bão vẫn đi gần sát bờ biển, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, tạo gió mạnh, mưa lớn hơn.

Trong trường hợp này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Lúc này, cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.