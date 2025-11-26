Chuyên gia phân tích điểm bất thường của bão số 15 Koto

(VTC News) -

Chiều 26/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổ chức họp báo cung cấp thông tin mới nhất về cơn bão số 15 Koto trên Biển Đông.

Tại buổi họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đêm 25/11, bão Koto đi vào khu vực Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 15 hoạt động trên vùng biển trong năm 2025. Ông Lâm nhấn mạnh đây là cơn bão có những đặc điểm khác biệt so với các cơn bão trước đây.

Điều đáng chú ý là bão số 15 di chuyển chậm, khiến thời gian ảnh hưởng kéo dài. Trong khi phần lớn bão xuất hiện từ đầu năm đến nay đều di chuyển nhanh với vận tốc 25-30 km/h, chỉ mất 1-2 ngày để tiến vào đất liền rồi suy yếu, thì bão Koto lại có diễn biến trái ngược.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Từ chiều 28/11 trở đi, bão dự báo chỉ còn di chuyển với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Nguyên nhân được giải thích là do áp cao cận nhiệt đới suy yếu, giảm lực điều khiển, kết hợp với các cơ chế khí quyển phức tạp khiến bão không đi theo các quỹ đạo ổn định như những cơn trước đó.

Chính vì vậy, thời gian tồn tại và ảnh hưởng của bão kéo dài đáng kể, dự báo có thể đến đầu tháng 12, thậm chí ngày 1-3/12 vẫn còn tác động. Nói cách khác, diễn biến và tác động của bão không chỉ giới hạn trong 1-2 ngày mà có thể kéo dài 5-7 ngày.

Dự báo bão số 15 có đường đi, diễn biến rất phức tạp. (Ảnh: (Nguồn: NCHMF)

Theo ông Lâm, lúc 16h cùng ngày, tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

So với thời điểm 4h ngày 26/11, cường độ bão số 15 đã mạnh thêm hai cấp. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, cường độ bão sẽ còn mạnh thêm. Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Về diễn biến tiếp theo, ông Hoàng Phúc Lâm đưa ra hai kịch bản dự báo.

Kịch bản 1 (khả năng cao nhất, khoảng 75-80%): Bão di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, dọc ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ.

Khi tới kinh tuyến 113°E, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông, bão có thể đổi hướng đi lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, rồi tiếp tục trôi về phía đất liền miền Trung.

Với kịch bản này, bão ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; gió mạnh cấp 4-5, mưa vừa, không gây mưa lớn, chỉ một số nơi mưa dưới 50 mm/ngày.

Kịch bản 2 (xác suất thấp hơn): Bão vẫn đi gần sát bờ biển, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, tạo gió mạnh, mưa lớn hơn.

Trong trường hợp này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Lúc này, cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.