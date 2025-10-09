Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2025 nhằm vào thứ mấy?

(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp đặc biệt để tôn vinh, tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ gia đình, xã hội cho đến sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây không chỉ là ngày của yêu thương và sự biết ơn, mà còn là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ, vợ, chị em, bạn bè và đồng nghiệp nữ quanh mình.

Nếu như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày dành cho phụ nữ trên toàn thế giới, thì ngày 20/10 lại mang ý nghĩa riêng, là ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước – những người luôn được ngợi ca bởi đức hy sinh, lòng nhân hậu, sự kiên cường và bản lĩnh.

Ngày 20/10/2025 rơi vào thứ mấy?

Năm nay, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - sẽ rơi vào thứ Hai.

Việc ngày lễ ý nghĩa này trùng vào dịp đầu tuần mang đến nhiều thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình, hoạt động tôn vinh phụ nữ trên khắp cả nước. Cuối tuần trước đó, nhiều gia đình có thể sắp xếp tổ chức các buổi gặp gỡ, tiệc nhỏ hoặc hoạt động tri ân đầy ấm áp.

Ngày 20/10/1930 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam – tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – được thành lập. Sự kiện này không chỉ mở ra một tổ chức đại diện cho quyền và tiếng nói của phụ nữ, mà còn là dấu mốc thể hiện sự trân trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam.

Để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp ấy, Việt Nam chọn ngày 20/10 hằng năm làm Ngày Phụ nữ Việt Nam – ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trải qua gần một thế kỷ, phụ nữ Việt Nam đã chứng minh vai trò không thể thiếu trong mọi lĩnh vực của đời sống – từ chiến đấu, sản xuất, đến nuôi dạy con cái và xây dựng tổ ấm. Họ là biểu tượng của sự kiên cường, trí tuệ, đảm đang và lòng nhân hậu.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là lời nhắc nhớ về quyền bình đẳng giới, về sự cống hiến âm thầm nhưng vĩ đại của phụ nữ Việt Nam. Dù trong thời chiến hay thời bình, họ vẫn luôn là điểm tựa vững vàng, là nguồn cảm hứng cho sự phát triển của đất nước.

Trong ngày đặc biệt này, nam giới thường thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho phái đẹp bằng những lời chúc chân thành, những món quà nhỏ hay đơn giản là hành động quan tâm, sẻ chia. Đó cũng là cách lan tỏa thông điệp yêu thương, trân quý người phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày.

Các hoạt động ý nghĩa dịp 20/10 năm nay

Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930–2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Báo Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức sự kiện đặc biệt mang tên “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc”.

Hoạt động này hướng đến mục tiêu khuyến khích lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành, bảo vệ sức khỏe cộng đồng – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, sự kiện còn góp phần đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá, lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh tới đông đảo người dân thông qua mạng xã hội và các kênh báo chí.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ tôn vinh phái đẹp mà còn là dịp nhìn lại vai trò, đóng góp to lớn của chị em.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào sáng ngày 19/10/2025 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Người tham gia sẽ chạy một vòng quanh hồ Bảy Mẫu, với cự ly khoảng 2,5 km – một hành trình không chỉ thử thách thể lực mà còn mang ý nghĩa kết nối, nơi mỗi bước chạy đều gửi gắm thông điệp “Vì sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vì cộng đồng không khói thuốc”.

Ban tổ chức cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho cả vận động viên nam và nữ nhằm khích lệ tinh thần thể thao và nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe.

Ngày 20/10 năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh những người phụ nữ quanh ta, mà còn là thời điểm nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa của sự sẻ chia, yêu thương và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đó chính là cách thiết thực nhất để cùng nhau kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày của sự tri ân và niềm tự hào mang tên Phụ nữ Việt Nam.