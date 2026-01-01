Ngày đầu năm mới 2026 rực rỡ ánh sáng khắp thế giới

(VTC News) -

Khi Auckland, New Zealand, bước sang ngày đầu năm mới 2026 – sớm hơn 18 giờ so với khoảnh khắc quả cầu pha lê rơi tại Quảng trường Thời đại ở New York – hàng triệu người trên khắp thế giới bắt đầu chào đón ngày đầu năm mới theo những cách rất khác nhau, từ sôi động rực rỡ đến trầm lắng và thận trọng.

Người dân đón năm mới tại New York, Mỹ.

Tại nhiều thành phố lớn như Paris, Dubai và Sydney, không khí lễ hội ngập tràn với pháo hoa, ánh sáng và tiếng trống vang dội.

Ở Paris, màn đếm ngược được trình chiếu trên Khải Hoàn Môn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Moskva chìm trong tuyết trắng khi người Nga mừng năm mới, trong khi tại Nhật Bản, chuông chùa vang lên và nhiều người leo núi để ngắm bình minh đầu tiên của năm.

Dubai gây ấn tượng với màn trình diễn ánh sáng và mô tô nước nhào lộn trên biển.

Đón ngày đầu năm mới 2026 tại Seoul, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng tưng bừng. Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức các hoạt động hạn chế sau vụ cháy chung cư nghiêm trọng khiến 161 người thiệt mạng. Australia đón năm mới trong tinh thần kiên cường, chỉ chưa đầy một tháng sau vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm.

Tại Sydney, an ninh được siết chặt chưa từng có. Cảnh sát triển khai dày đặc quanh khu vực bắn pháo hoa, nhiều sĩ quan mang theo vũ khí hạng nặng sau vụ tấn công vào lễ kỷ niệm Hanukkah tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng.

Trước thời khắc giao thừa, các nạn nhân được tưởng niệm bằng một phút mặc niệm. Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns kêu gọi người dân tiếp tục tham gia lễ hội, nhấn mạnh rằng việc duy trì các hoạt động công cộng là cách thể hiện sự phản kháng trước chủ nghĩa cực đoan.

Người dân khắp thế giới đón ngày đầu năm mới trong rực rỡ ánh sáng.

Tại châu Á, Indonesia thu hẹp các hoạt động mừng năm mới để tưởng niệm hơn 1.100 nạn nhân của lũ lụt và sạt lở đất ở Sumatra, trong khi tại Bali, pháo hoa được thay thế bằng các điệu múa truyền thống. Hong Kong bước sang ngày đầu năm mới 2026 mà không có pháo hoa trên cảng Victoria, thay vào đó là các màn trình diễn ánh sáng và đồng hồ đếm ngược trên mặt tiền các tòa nhà.

Màn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 trên khắp thế giới.

Ở châu Âu, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Rome mở rộng vòng tay với người nước ngoài và những cộng đồng dễ bị tổn thương. Pháo hoa vẫn được bắn tại nhiều địa danh nổi tiếng như Đấu trường La Mã hay London Eye. Tại Paris, nhiều người dân và du khách gửi gắm mong ước về một năm hòa bình hơn, không còn chiến tranh.

Tại Scotland, Thủ hiến John Swinney kêu gọi người dân sống đúng tinh thần “Auld Lang Syne” bằng những hành động tử tế. Hy Lạp và Cộng hòa Síp giảm âm lượng lễ hội bằng pháo hoa ít tiếng ồn để thân thiện hơn với trẻ em và vật nuôi.