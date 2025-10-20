Ngày 20/10 đặc biệt của nữ bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

Ngày 20/10, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng nhau bước” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các nữ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Hàng trăm bệnh nhân ung thư đã cùng nhau vẽ tranh, ca hát, giao lưu hỏi đáp với bác sĩ trong không khí ấm áp, sẻ chia.

Nhân dịp này, bệnh viện phối hợp cùng các nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà và hàng trăm bộ tóc giả nhằm động viên tinh thần người bệnh vượt qua hành trình điều trị.

Bệnh nhân hào hứng tham gia các hoạt động trong ngày 20/10 tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Bà Phan Thị Phương (62 tuổi, ngụ Lâm Đồng), đang điều trị ung thư vú, chia sẻ: “Khi biết mình mắc bệnh, thời gian đầu tôi cũng rất suy sụp, quá trình điều trị đau đớn, vất vả và tốn kém chi phí. Những hoạt động như thế này giúp chúng tôi có những phút giây thoải mái, vui vẻ, lạc quan hơn. Đến với hoạt động này, tôi cũng có dịp gặp gỡ với những chị em cũng mắc bệnh giống như mình. Chúng tôi chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng vượt qua bệnh tật”.

Chị Võ Thị Hiền (ngụ Phú Yên), vừa phát hiện ung thư vú giai đoạn đầu, xúc động nói: “20/10 là một ngày rất ý nghĩa với mỗi người phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng từ ngày biết mình mắc bệnh, tôi cũng không còn tâm trí nghĩ đến những ngày lễ nữa. Tôi rất bất ngờ khi ở bệnh viện lại có chương trình rất ý nghĩa như thế này. Những giây phút vui vẻ giúp chúng tôi tạm gác những khó khăn, thử thách mình đang phải đối mặt”.

Đặc biệt, chương trình còn đánh dấu sự ra đời của Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư “Cùng nhau bước”, một cộng đồng yêu thương, nơi các bệnh nhân được đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Câu lạc bộ được xem là bước khởi đầu cho mô hình hỗ trợ toàn diện, nơi người bệnh có thể lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ cùng nhân viên công tác xã hội.

Bệnh nhân ung thư tham gia hoạt động vẽ tranh.

Trong giai đoạn thử nghiệm từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025, Phòng Công tác Xã hội đã triển khai hơn 30 bộ hồ sơ xã hội và tổ chức 10 phiên tham vấn dành cho bệnh nhân ung thư điều trị nội trú, tập trung vào việc lắng nghe, đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Đến tháng 9 năm 2025, hoạt động được mở rộng với hơn 200 hồ sơ xã hội đối với bệnh nhân ung thư bao gồm đánh giá hoàn cảnh gia đình, chất lượng giấc ngủ và mức độ lo lắng tâm lý.

Song song đó, chương trình còn mang đến hỗ trợ thiết thực với các phần quà trị giá 5.000.000 đồng dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như một lời động viên và khích lệ tinh thần.

Nữ bệnh nhân ung thư được nhà tài trợ trao tặng tóc giả.

BS.CKII Võ Đức Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, cho biết: “Bệnh nhân ung thư phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị, cần sự kiên trì trong thời gian dài. Thấu hiểu được điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để có thể chăm sóc cho người bệnh một cách toàn diện nhất, cả về mặt sức khoẻ và tinh thần. Hy vọng là những hoạt độn gắn kết như thế này sẽ giúp các bệnh nhân lạc quan, mạnh mẽ hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật”,

Trong thời gian tới, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM dự kiến tổ chức các buổi tập huấn và cập nhật kiến thức cho các trưởng nhóm bệnh nhân, giúp họ có thông tin đầy đủ, chính xác và dễ hiểu để chia sẻ lại cho các thành viên trong nhóm. Đây được xem là bước quan trọng trong việc hình thành mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng – nơi bệnh nhân có thể lắng nghe, thấu hiểu và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhau.

Chương trình hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống kết nối và hỗ trợ người bệnh hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm, giúp họ được tư vấn, hướng dẫn và đồng hành trong suốt quá trình điều trị.