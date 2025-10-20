Ngành Kiểm sát phối hợp xử lý nghiêm các đại án chuyến bay giải cứu, Việt Á

(VTC News) -

Nội dung trên được Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến đưa ra khi trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của VKSND Tối cao tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Ông Nguyễn Huy Tiến cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình tội phạm và các tranh chấp tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó, án hình sự cả nhiệm kỳ tăng 18,8% (năm 2025 giảm 19,2% so với năm trước), án hành chính tăng 27,7%, án dân sự và các loại án khác tăng 14,8%.

Về công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, ngành Kiểm sát đổi mới hoạt động công tố theo phương châm "4S - sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn"; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính và ngược lại.

Toàn ngành Kiểm sát công tố, kiểm sát 674.552 nguồn tin về tội phạm, yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 3.871 vụ án, tăng 24,3% so với nhiệm kỳ trước. Viện kiểm sát yêu cầu hủy bỏ 97 quyết định khởi tố; hủy bỏ 349 quyết định không khởi tố vụ án và 245 quyết định khởi tố vụ án; trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 145 vụ án để chống bỏ lọt tội phạm; trực tiếp kiểm sát 8.462 cuộc; ban hành 8.290 kiến nghị khắc phục và 3.224 kiến nghị phòng ngừa.

Trong giai đoạn điều tra, theo ông Nguyễn Huy Tiến, kiểm sát viên trực tiếp hỏi cung hơn 190.000 bị can; ban hành hơn 476.000 yêu cầu điều tra; yêu cầu thay đổi, bổ sung 565 vụ/754 bị can. Đã phối hợp, rà soát, giải quyết 81.197 vụ/15.881 bị can, bị cáo tạm đình chỉ từ nhiều năm trước.

Trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát các cấp thụ lý 382.107 vụ/732.924 bị can, giải quyết đạt 99,9%, trong đó, truy tố 379.494 vụ/728.343 bị can (truy tố đúng thời hạn 100%, đúng tội danh 99,9% (vượt chỉ tiêu 4,9%), đình chỉ 1.887 vụ/2.859 bị can, giảm 25,5% số vụ (trong đó, có 8 bị can đình chỉ do không phạm tội).

"Đặc biệt, ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ/41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, như: Vụ án chuyến bay giải cứu, Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Xuyên Việt Oil, vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...", Viện trưởng VKSND Tối cao nói.

Ngành Kiểm sát cũng áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 74.769 tỷ đồng (trong đó, số tiền áp dụng các biện pháp theo Nghị quyết 164/2024 của Quốc hội là 3.964 tỷ đồng và 100.000 USD).

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao phát hiện, thụ lý giải quyết 566 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 554 nguồn tin, đạt 97,9% (vượt 7,9% chỉ tiêu của Quốc hội giao)…

Trong đó, có nhiều vụ tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận quan tâm, như: Vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Đà Nẵng, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa...; thu hồi 85,139 tỷ đồng/99,644 tỷ đồng tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,4% (tăng 30,4%), vượt 25,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Ngoài ra, ban hành 397 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp xử lý cán bộ vi phạm và áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm; trong đó, có 3 kiến nghị gửi Bộ Công an, TAND tối cao và Bộ Tư pháp về các dạng vi phạm pháp luật, tội phạm trong hoạt động tư pháp.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, ngành Kiểm sát kiên quyết, kiên trì chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bảo đảm sự trong sạch, liêm chính của các cơ quan tư pháp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

VKSND Tối cao đổi mới công tác đánh giá, sử dụng cán bộ theo chỉ số (KPI); đề cao trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức công vụ; thu hút và trọng dụng nhân tài, phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...