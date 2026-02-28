Ngành gỗ đón nhiều đơn hàng đầu năm khi Mỹ áp thuế tạm thời 10%

(VTC News) -

Với lộ trình cũ, các mức thuế đối với sản phẩm gỗ, nội thất từ Việt Nam khi vào Mỹ được xác định tăng mạnh từ ngày 1/1/2026, trong đó thuế tủ bếp, bàn trang điểm có thể lên tới 50%, còn đồ nội thất bọc nệm khoảng 30%. Áp lực thuế cao khiến không ít doanh nghiệp và nhà nhập khẩu Mỹ rơi vào tâm lý chờ đợi, thậm chí tạm hoãn kế hoạch mua hàng.

Việc tạm thời giảm thuế ở thời điểm này đã làm thay đổi cục diện thị trường, giúp dòng đơn hàng có dấu hiệu dịch chuyển trở lại ngay từ đầu năm 2026. Nhiều khách hàng Mỹ đẩy nhanh tiến độ đặt và nhận hàng để tận dụng mức thuế mới, trong khi doanh nghiệp Việt Nam bước vào cuộc chạy đua giao hàng trong “cửa sổ” 150 ngày.

Tín hiệu vui từ đầu năm

Những ngày đầu năm, tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Gia Nhiên, không khí làm việc có phần nhộn nhịp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Trần Hoài Hữu, Giám đốc doanh nghiệp, việc Mỹ tạm thời giảm thuế xuống còn 10% đã mang lại những tín hiệu tích cực gần như ngay lập tức.

Các sản phẩm thuyền gỗ thu hút sự quan tâm của các nhà mua hàng quốc tế.

“Ngay từ trước Tết Nguyên đán đến nay, các khách hàng Mỹ đã có động thái rất rõ ràng. Lượng đơn hàng đạt khoảng 30-40% kế hoạch cả năm, đây là con số khá khả quan nếu so với năm 2025”, ông Hữu cho biết. Với tiến độ hiện tại, doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất ổn định đến khoảng giữa năm 2026.

Theo ông Hữu, điều quan trọng lúc này là doanh nghiệp cần tận dụng 150 ngày áp dụng thuế thấp để tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tăng cường các hoạt động xúc tiến để mở rộng đơn hàng mới.

Công ty TNHH Hiệp Long lại tiếp cận thị trường với tâm thế thận trọng hơn. Bà Huỳnh Thị Phương Vi, Phó Tổng Giám đốc công ty, cho biết trong 1-2 tháng đầu năm 2026, tín hiệu đơn hàng tương đối “vui”, song vẫn cần thêm thời gian theo dõi vì năm mới chỉ bắt đầu.

Hiện Hiệp Long đã có đơn hàng ổn định đến khoảng tháng 6. Cơ cấu thị trường của doanh nghiệp này khá đa dạng: châu Âu chiếm tới 60-70%, Mỹ khoảng 20%, còn lại là Nhật Bản và một số thị trường khác. Chính vì vậy, dù doanh số từ Mỹ từng giảm 10-20% trong năm qua do tác động thuế, tổng thể hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng quá nặng.

“Với chính sách giảm thuế xuống 10% trong 150 ngày, khách hàng Mỹ đang có xu hướng đề nghị giao hàng sớm để tận dụng mức thuế mới”, bà Vi chia sẻ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn kiên định quan điểm không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, tiếp tục tìm kiếm và phát triển các thị trường mới nhằm trải dài rủi ro.

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm để kịp tiến độ đơn hàng.

Ở góc độ toàn ngành, nhiều chuyên gia cho rằng việc Mỹ điều chỉnh thuế là tín hiệu đáng mừng, nhưng không nên nhìn nhận quá lạc quan. Ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam, nhận định công cụ thuế quan thời gian gần đây đang bị lạm dụng, tạo ra những cú sốc lớn cho chuỗi sản xuất toàn cầu.

“Việc thuế từ mức 20-30% giảm xuống còn khoảng 10% rõ ràng là cơ hội. Nhưng thời gian áp dụng chỉ 150 ngày khiến doanh nghiệp khó xoay xở với các đơn hàng mới”, ông Mạnh phân tích. Đặc thù ngành gỗ cần ít nhất một tháng để tập kết nguyên liệu và sản xuất, nên những đơn hàng đã có sẵn hoặc đã hoàn thiện mới là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.

Theo ông Mạnh, đến năm 2026, ngành gỗ Việt Nam đã trải qua quá trình sàng lọc mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp không đủ sức chống chịu trước “cơn bão” thị trường và chính sách bảo hộ đã rời bỏ cuộc chơi. Những đơn vị còn trụ lại đều có nền tảng tốt hơn, độ nhạy bén cao và tâm thế chủ động trước biến động.

Điều này dẫn tới một sự thay đổi quan trọng trong tư duy chiến lược. Nếu trước đây doanh nghiệp thường xây dựng mục tiêu cố định cho cả năm, thì nay mục tiêu trở nên linh hoạt hơn, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy diễn biến thị trường. Năng lực thích nghi được đặt lên hàng đầu.

Doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, hướng tới đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào Âu – Mỹ trước biến động chính sách thuế.

Một xu hướng rõ nét là giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Thay vì chiếm trên 50% như trước, đơn hàng từ Mỹ hiện mang tính ngắn hạn nhiều hơn. Song song đó, doanh nghiệp quay lại khai thác sâu hơn các thị trường truyền thống như châu Âu, đồng thời mở rộng sang Nhật Bản – thị trường được đánh giá cao về tính ổn định, giá tốt và đơn hàng bền bỉ, dù yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Ngoài ra, các thị trường như Úc, New Zealand, Tây Ban Nha hay Trung Đông cũng đang được xem là “điểm tựa” mới, giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro và duy trì nhịp sản xuất ổn định.

Kết nối để tìm khách hàng mới

Theo ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – TP.HCM, năm 2025 ngành gỗ Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 17,2-17,3 tỷ USD, tăng gần 5-6% so với năm 2024, tiếp tục giữ vị trí trong top 5 quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới.

Ba thị trường lớn nhất vẫn là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc, chiếm gần 80% tổng kim ngạch. Đáng chú ý, Nhật Bản lần đầu vượt mốc 2,1 tỷ USD, cho thấy xu hướng dịch chuyển thị trường đang diễn ra rõ rệt.

Những con số này phản ánh ngành gỗ đang phục hồi, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới. Xanh hóa, số hóa và phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động kết nối thị trường đóng vai trò ngày càng quan trọng. Việc doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ quốc tế không đơn thuần để tìm đơn hàng ngắn hạn, mà còn để nắm bắt xu hướng, yêu cầu mới của thị trường và định vị lại chiến lược phát triển.

VIFA EXPO 2026 được xem là kênh kết nối quan trọng giúp doanh nghiệp gỗ Việt tiếp cận nhà mua hàng quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh, VIFA EXPO 2026 là ví dụ điển hình cho xu hướng doanh nghiệp chủ động tìm đầu ra trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Điều quan trọng của hội chợ không chỉ nằm ở quy mô, mà ở khả năng giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận khách hàng mới, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu dài hạn.

VIFA EXPO 2026 tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ gần 650 doanh nghiệp với khoảng 2.500 gian hàng trên tổng diện tích 45.000 m², thu hút hơn 3.000 nhà nhập khẩu và nhà mua hàng đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 8-11/3/2026 tại SKY EXPO Việt Nam và Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO, được kỳ vọng trở thành kênh kết nối quan trọng giúp doanh nghiệp ngành gỗ mở rộng thị trường ngoài Âu – Mỹ.

Trong bối cảnh chính sách thuế của Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, việc trông chờ hoàn toàn vào ưu đãi ngắn hạn không còn là lựa chọn an toàn. Thay vào đó, năng lực kết nối thị trường, đa dạng hóa khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm đang trở thành “lá chắn” quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững trước các cú sốc chính sách.