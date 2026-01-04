Ngắm núi Bà Đen hùng vĩ, huyền ảo từ trên cao

Nhìn từ xa, núi Bà Đen hiện lên như một khối linh sơn sừng sững giữa đồng bằng Tây Ninh. Độ cao gần 1.000m không chỉ tạo nên vẻ hùng vĩ về địa hình, mà còn khiến nơi đây từ lâu được xem là “đỉnh thiêng” của vùng Đông Nam Bộ.