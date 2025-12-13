Hé lộ hình ảnh tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm sẽ an vị trên núi Bà Đen ngày 29/12

(VTC News) -

Ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ), lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm sẽ chính thức diễn ra tại núi Bà Đen (Tây Ninh,) đưa thêm một lý do nữa để du khách đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ và gửi gắm ước mong về một cuộc sống cát tường, tài lộc.

Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm trên đỉnh núi Bà Đen dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự kiện văn hoá tâm linh ý nghĩa được Phật tử và người dân Nam bộ mong chờ.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng khi đỉnh núi Bà Đen sẽ là nơi hiếm có tại Việt Nam có sự hiện diện của Đức Phật Câu Na Hàm, một trong những vị Phật của quá khứ và là biểu tượng cho sự giác ngộ.

Đức Phật Câu Na Hàm theo tiếng Phạn là Kanakamuni và tiếng Pāli là Koṇāgamana, có nghĩa là “Đấng đến từ Vàng” hoặc “Bậc mang đến sự Hoàng Kim”.

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm tọa lạc trong Vườn Ưu Đàm.

Theo ghi chép kinh Phật, Đức Phật Câu Na Hàm sinh ra tại thành Thanh Tịnh, kinh đô của vua Thanh Tịnh (ngày nay là Nigali Sagar, Nepal). Đức Phật từ bỏ thế gian và thực hành sáu tháng khổ hạnh. Ngài chứng ngộ dưới gốc cây Udumbara (hay còn gọi là Ưu đàm).

Udumbara là tên tiếng Phạn của cây, hoa, quả sung, đồng thời là một loài hoa thần thoại trong Phật giáo, được cho là 3.000 năm mới nở một lần và chỉ xuất hiện khi Đức Phật hoặc Vua Luân Vương ra đời. Theo đó, Udumbara mang ý nghĩa là “hoa mang điềm lành từ thiên thượng”.

Trong quan niệm dân gian, cây sung còn mang ý nghĩa của sự sung túc, tròn đầy, thịnh vượng, may mắn và tài lộc.

Toạ lạc trong Vườn Ưu Đàm - khu vườn thiền tại nơi cao nhất trên “nóc nhà Nam Bộ”, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm được tạo tác với dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung có tuổi đời nhiều thập kỷ. Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm cao 7.2m, được chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao với chất liệu đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k.

Tôn tượng Phật Câu Na Hàm khuôn mặt từ bi, đôi mắt mở dịu nhìn xuống.

Với dáng ngồi kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa) trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng, Tôn tượng Phật Câu Na Hàm mang khuôn mặt từ bi, đôi mắt mở dịu nhìn xuống, thể hiện sự tĩnh lặng, thấu hiểu và lòng thương xót chúng sinh.

Từ nơi cao nhất trên đỉnh núi, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm hướng về phía Đông như hướng về tương lai. Tay phải Đức Phật Câu Na Hàm thủ ấn giáo hoá tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời Đức Phật; tay trái nâng quả sung – hình ảnh gắn liền với hành trình giác ngộ dưới gốc cây ưu đàm.

Tay phải Đức Phật Câu Na Hàm thủ ấn giáo hóa.

Bao quanh tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm là Thác Ưu Đàm. Thác Ưu Đàm hình tròn, có đường kính 50m, cao 12m, được dựng từ 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Lấy cảm hứng từ hào quang của Đức Phật sáng tỏa khắp muôn nơi, Thác Ưu Đàm tỏa sáng ánh vàng, tạo điểm nhấn rực rỡ giữa bầu trời trên đỉnh núi thiêng.

Thác Ưu Đàm đổ nước xuống hồ sen vàng tạo nên một không gian thiêng liêng huyền diệu, mang ý nghĩa tượng trưng cho cát tường, thịnh vượng và tài lộc rải khắp nhân gian.

Nằm ở vị trí trung tâm của Thác Ưu Đàm, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm trở thành biểu tượng của sự giác ngộ, nơi mà con người tìm thấy tâm thanh tịnh, là điểm tựa tâm linh để nhân dân gửi gắm ước mong về một cuộc sống cát tường, thịnh vượng, tài lộc.

Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn – vị Phật đại diện cho hiện tại; tôn tượng Bồ Tát Di Lặc – vị Phật đại diện cho tương lai; tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – vị Phật đại diện cho quá khứ làm nên một sợi dây liên kết thời gian của quá khứ - hiện tại - tương lai ngay trên đỉnh núi thiêng.

Giờ đây, núi Bà Đen trở thành điểm đến để các Phật tử và du khách quán chiếu tự thân, gạt bỏ những lo lắng của quá khứ hay tương lai, để sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với tâm chánh niệm và đi tìm hạnh phúc đích thực.

Không gian linh thiêng trên đỉnh núi.