Ngắm những 'bóng hồng' tham gia diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước gồm các nội dung chính thức: chào cờ; trình diễn khối nghệ thuật do đoàn Nghi lễ quân đội thực hiện; biểu diễn trống hội do đoàn nghệ thuật Công an trình diễn; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng; lễ diễu binh, diễu hành.