Ngã xuống đường sau va chạm xe máy, nam thanh niên bị ô tô cán tử vong

(VTC News) -

Video ghi lại vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong

Ngày 8/1, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong.

Khoảng 6h45 cùng ngày, anh L.V.Q.M. (SN 2007, trú ở khối Tân Thành, Thành Vinh, Nghệ An) lái xe máy 37AM-019.xx đi trên đường Cầu Giấy hướng Xuân Thuỷ.

Khi đi đến trước số nhà 224 Cầu Giấy, anh M. va chạm với xe máy phía trước rồi ngã ra đường. Đúng lúc này, ô tô bán tải cùng chiều đi tới cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xe máy hư hỏng, nhiều vệt máu loang ra đường. Vụ tai nạn vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông.

Ngay sau đó, diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy nam thanh niên đi xe máy tăng ga cố vượt lên xe máy khác sau đó ngã ra đường. Trước tình huống đột ngột, tô bán tải màu vàng không kịp xử lý đã cán qua người nam tài xế xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an phường Cầu Giấy đang điều tra giải quyết vụ tai nạn.