Nga tuyên bố không đặt thời hạn chấm dứt xung đột với Ukraine

“Các bạn có nghe chúng tôi nói về bất kỳ thời hạn nào chưa? Chúng tôi không đặt ra thời hạn, chúng tôi có nhiệm vụ và đang thực hiện nhiệm vụ đó”, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết.

Các quan chức cấp cao Nga cũng một lần nữa bác bỏ nhận định cho rằng các bên sắp ký kết một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra “dự báo” hoặc xác định tiến trình hòa bình đang ở giai đoạn nào. “Sẽ là sai lầm nếu cố gắng xác định một giai đoạn cụ thể hoặc đưa ra dự báo vào lúc này. Tôi không muốn mắc những sai lầm đó”, ông nói với truyền thông.

Xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, các nhà đàm phán Nga và Ukraine có mặt tại Geneva để tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với quan chức Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt giao tranh.

Trước đó, các bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán chưa đạt được kết quả đáng kể. Moskva tiếp tục giữ các yêu cầu về lãnh thổ và chính trị mà Kiev cho là không thể chấp nhận, coi đó tương đương với sự đầu hàng.

Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần khẳng định cần có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin để giải quyết các vấn đề then chốt còn tồn tại, trong đó có tình trạng các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine mà Nga đang kiểm soát hoặc tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trước khi các cuộc đàm phán hoàn tất và cuộc gặp, nếu diễn ra, chỉ nhằm ký kết thỏa thuận đã được các nhóm đàm phán thống nhất.