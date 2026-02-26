Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Zelensky trước thềm đàm phán tại Geneva

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã có cuộc điện đàm ngày 25/2, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc trao đổi được cả Washington và Kyiv xác nhận.

Theo cố vấn Tổng thống Ukraine, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút. Trong bài đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Zelensky cho biết, các đặc phái viên của ông Trump, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner, cũng tham gia cuộc thảo luận. Nội dung trao đổi tập trung vào việc chuẩn bị chương trình nghị sự cho các vòng đàm phán sắp tới.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

Theo các quan chức Mỹ và Ukraine, các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ tập trung vào một “gói thịnh vượng” nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế Ukraine, đồng thời đặt nền tảng cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên tiềm năng với Nga trong tháng 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh minh họa: Tha Australian)

Ông Zelensky cho biết, ông kỳ vọng cuộc gặp tại Thuỵ Sỹ sẽ mở đường cho việc nâng cấp đàm phán lên cấp cao, đồng thời cho biết, Tổng thống Trump ủng hộ chuỗi bước đi ngoại giao này. Ông nhấn mạnh rằng, một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo là “cách duy nhất để giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp và nhạy cảm, và cuối cùng chấm dứt chiến tranh”.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn một nguồn tin cho biết, đặc phái viên phụ trách kinh tế của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev cũng dự kiến đến Geneva để tiến hành các cuộc trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận chính thức về khuôn khổ hay cấp độ tham gia của Moscow trong vòng đàm phán lần này.

Các cuộc gặp tại Geneva là vòng đàm phán mới nhất do ông Trump thúc đẩy, trong nỗ lực tìm kiếm bước đột phá nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Washington cho biết, mục tiêu của họ là thúc đẩy một lộ trình hòa bình bền vững, đồng thời hỗ trợ Ukraine tái thiết kinh tế và ổn định lâu dài. Tuy nhiên, các vòng đàm phán trước đó cho đến nay chưa đạt được tiến triển đáng kể về mặt chính trị hay quân sự.