Nga công bố video tiêu diệt UAV liều lĩnh tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

(VTC News) -

Cận cảnh một trong những chiếc UAV mà phía Nga cho rằng Ukraine sử dụng tấn công dinh thự Tổng thống Vladimir Putin. (Video: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, 91 máy bay không người lái (UAV) tầm xa do Ukraine phóng vào khu phức hợp Tổng thống Vladimir Putin ở vùng Novgorod vào đêm 28 - 29/12 đều bị phá hủy.

Một binh sĩ Nga xuất hiện trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 31/12 cho biết chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ là loại UAV trinh sát và tấn công Chaklun-V do Ukraine sản xuất và đã được cải tiến. Người này nhấn mạnh UAV bị hệ thống phòng không Nga bắn trúng phần đuôi nhưng vẫn còn nguyên vẹn phần lớn, đây là sự việc "độc nhất vô nhị" .

Người lính này tiết lộ thêm đầu đạn chưa nổ của UAV "chứa lượng lớn nguyên tố gây sát thương và được thiết kế để tiêu diệt binh lính cùng mục tiêu dân sự".

Trong tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga "đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga". Tuyên bố cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phủ nhận vụ tấn công bằng máy bay không người lái "hoặc là không biết tình hình thực tế hoặc chỉ đơn giản là nói dối như thường lệ".

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ cho thấy lộ trình UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào khu phức hợp Tổng thống Putin. Theo sơ đồ, hệ thống phòng không Nga bắn hạ 49 máy bay không người lái ở vùng Bryansk, một chiếc trên vùng Smolensk và 41 chiếc khác trên vùng Novgorod.

Điện Kremlin từng lưu ý cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine không chỉ nhằm vào ông Putin mà còn "nhằm vào những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tạo điều kiện cho giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột ở Ukraine".

Ukraine bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm phương hại tới các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Tổng thống Zelensky gọi đây là thông tin sai lệch và cho rằng Moskva đang chuẩn bị dư luận cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở Kiev.