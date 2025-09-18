Nga biến đường ống thành 'địa đạo', Ukraine dựng bẫy ngầm ở Kharkov

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra cả dưới lòng đất. Ukraine cho biết, trong những ngày gần đây, lực lượng đối phương đang cố gắng xâm nhập chiến tuyến ở Kharkov bằng cách di chuyển qua đường ống ngầm trong khi Kiev nỗ lực ngăn chặn họ bằng cách làm ngập hoặc cài mìn, biến những đường ống thành cái bẫy.

Nga biến đường ống thành "địa đạo"

Các nhà quan sát Ukraine đã cảnh báo về chiến thuật xâm nhập đường ống của Nga vào tuần trước tại Kupiansk - một thành phố ở vùng Kharkov, nơi chứng kiến ​​những cuộc giao tranh ác liệt dọc theo tiền tuyến.

Để tiếp cận thành phố mà không bị phát hiện, quân đội Nga sử dụng các đường ống dẫn khí đốt lớn chưa qua vận hành trải dài hàng km và bắc qua sông Oskil - một rào cản tự nhiên quan trọng trong khu vực.

Binh sỹ Ukraine chiến đấu tại Kupyansk. (Ảnh: RBC-Ukraine)

Họ sử dụng "xe đẩy" tự chế di chuyển bên trong các đường ống. Với tuyến đường dài 10 km, binh sỹ Nga mất 4 ngày để đến Kupyansk, Yuriy Fedorenko, người đứng đầu trung đoàn máy bay không người lái "Achilles", viết trên Facebook.

Đây là lần thứ ba kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Nga thâm nhập vào chiến tuyến của đối phương thông qua các đường ống dẫn khí hoặc dẫn nước để tránh bị phát hiện. Chiến thuật này đặt ra một thách thức ngày càng gia tăng đối với Ukraine trong nỗ lực phòng thủ.

Nhóm tình báo nguồn mở DeepState cuối tuần qua cho biết, quân đội Nga đã sử dụng một đường ống dẫn khí gần Kupiansk để vượt sông Oskil gần đó và thiết lập các tuyến tiếp tế cũng như các vị trí điều khiển máy bay không người lái gần thành phố hơn.

Các nhà phân tích của nhóm này đã công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái ghi lại cảnh binh sĩ Nga kéo bưu kiện ra khỏi một cái hố trong rừng. Thông tin này được lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông Nga, kèm theo video cho thấy cảnh những người lính bò qua một đường ống.

Cách thức đối phó của Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng xác nhận quân đội Nga đã sử dụng một tuyến đường ống để di chuyển gần Kupiansk, nhưng cho biết thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Bộ này cho biết thêm, lối ra của đường ống không nằm trong thành phố, đồng thời lưu ý, lực lượng Ukraine đã làm ngập một số tuyến đường ống như vậy.

"Cần lưu ý rằng có một số đường ống ở khu vực Kupiansk. Ba trong số bốn đường ống đã bị hư hại và ngập nước còn lối ra của đường ống thứ tư đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng thủ”.

Ông Yuriy Fedorenko, chỉ huy đơn vị máy bay không người lái thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập 429 của Ukraine cho biết, đơn vị này đã sử dụng đạn công binh để phá hủy đường ống tại Kupiansk mà Nga sử dụng. Theo ông Fedorenko, Ukraine cũng cho ngập tuyến đường ống giao cắt với sông Oskil.

"Theo thời gian Nga vẫn có thể khôi phục đường ống này để sử dụng, nhưng mọi động thái của họ đang được theo dõi chặt chẽ", ông Fedorenko nói.

Các blogger quân sự Ukraine cho biết thêm, lực lượng nước này đã đặt dây thép gai hoặc gài mìn bên trong các đường ống.

Việc thâm nhập các tuyến đường ống ngầm là một trong những chiến thuật táo bạo mà Nga thực hiện từ tháng 3. Ở thời điểm đó, lực lượng đặc nhiệm của Điện Kremlin đi bộ khoảng 14 km qua một đường ống dẫn khí tại Sudzha để tấn công cứ điểm Ukraine tại Kursk. Các quan chức Ukraine cho biết đường ống này có đường kính khoảng 1,4 mét.

Đầu năm 2024, truyền thông Ukraine đưa tin quân đội Nga đã rút cạn một đường ống nước công cộng ở Avdiivka, Donetsk, sử dụng đường ống này để tiến sâu xuống lòng đất và lắp đặt các lỗ thoát hiểm cách nhau khoảng 90 mét.

Các đường ống dẫn khí đốt lớn được lắp đặt trên khắp các khu vực tại Ukraine, bởi trước đây nước này từng là quốc gia trung chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu. Nhiều tuyến đường ống trong số này có thể vận chuyển tổng cộng 140 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tuy nhiên, chúng đang được vận hành một cách hạn chế hoặc không được sử dụng khi châu Âu dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Mục tiêu chiến lược của Moscow

Hiện có thông tin Nga đã tiến đến trung tâm Kupiansk và giao tranh đang diễn ra tại đó. Nhưng ông Oleksii Bielskyi, phát ngôn viên Nhóm tác chiến chiến lược Dnipro của Ukraine, cho biết thông tin này là sai sự thật. Hiện tại, lực lượng đang cố gắng vượt sông Oskil bằng bè và thuyền.

"Thông tin về giao tranh ở trung tâm thành phố không đúng với thực tế. Quân đội Nga đang hoạt động ở phía bắc Kupiansk, nơi họ xâm nhập từ các khu vực Radkivka và Holubivka. Nhưng lực lượng phòng thủ Ukraine đã sớm ngăn chặn và bắn hạ lực lượng đối phương”, ông Oleksii Bielskyi nêu rõ.

Theo quan chức này, việc chiếm thành phố Kupiansk là mục tiêu chính của Nga tại tỉnh Kharkov trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực xâm nhập vào thành trì then chốt của Ukraine.

"Mục tiêu chiến lược của Nga hiện nay là chiếm lại Kupiansk", ông Belsky nói với đài truyền hình công cộng Suspilne, đồng thời cho biết thêm quân đội Nga vẫn đang tập trung ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố.

Ông Bielskyi lưu ý, mặc dù quân đội Nga chưa thiết lập được chỗ đứng vững chắc trong thành phố, nhưng các nhóm binh sĩ Nga đã có mặt ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố và đang cố gắng xâm nhập vào trung tâm thành phố bằng cách trà trộn vào người dân địa phương còn lại trong trang phục thường dân.

Kupiansk nằm cách thủ phủ của vùng Kharkov 104 km về phía đông. Thành phố này đã chứng kiến các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ sử dụng bom dẫn đường, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt và máy bay không người lái FPV.

Kupiansk phần lớn không có điện, khí đốt và nước sinh hoạt, mặc dù vẫn còn khoảng 1.800 người dân sinh sống tại đây.