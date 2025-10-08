Nền tảng phim siêu ngắn 'hốt bạc' từ người dùng điện thoại

(VTC News) -

Theo báo cáo từ Research And Markets, quy mô thị trường nền tảng phim siêu ngắn đã tăng từ 6,54 tỷ USD năm 2024 lên 7,21 tỷ USD năm 2025. Dự kiến, hệ sinh thái nền tảng này tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép đạt 10,5%, cán mốc 11,91 tỷ USD vào năm 2030.

Một trong những thay đổi nổi bật là sự bùng nổ của các nền tảng phát trực tuyến, tạo điều kiện cho các nhà sáng tạo độc lập tiếp cận nhóm khán giả ngách. Xu hướng này kéo theo nhu cầu gia tăng đối với định dạng mini-series và phim ngắn, cho phép kể trọn vẹn một câu chuyện trong thời lượng ngắn gọn.

Người dùng điện thoại có thói quen xem nội dung ngắn trong vài phút và xem liên tục. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên cạnh đó, việc ứng dụng phân tích dữ liệu và hiểu biết hành vi người xem đang định hình lại quá trình sáng tạo. Các nhà sản xuất ngày càng dựa trên phản hồi tức thời của khán giả để điều chỉnh nội dung, bảo đảm chất lượng và tính phù hợp.

Song song với tiến bộ công nghệ, ngành công nghiệp phim siêu ngắn cũng đang chuyển dịch từ mô hình phân phối tuyến tính truyền thống sang chiến lược linh hoạt, ưu tiên kỹ thuật số. Những đổi mới như tích hợp công nghệ tương tác, thực tế ảo (VR) và các công cụ tương tác thời gian thực càng củng cố tính đột phá của thị trường.

Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã sản xuất khoảng 150.000 phim ngắn, với 696 triệu người dùng tính đến tháng 7 năm nay. Dù tăng trưởng nhanh chóng, lĩnh vực vốn được coi là “ngách” này vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, do các phim thường mang mô típ rập khuôn, chất lượng hình ảnh thấp. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi khi nguồn đầu tư tăng lên, ngày càng có nhiều phim ngắn chất lượng cao được phân phối.

Một bộ phim ngắn với bối cảnh phòng tiệc trong phim trường tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hiện 14 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc đã ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất phim ngắn chất lượng cao. Đồng thời, một bộ quy định quản lý ngành đang được soạn thảo nhằm bảo vệ pháp lý cho sự phát triển của lĩnh vực này và xử lý vấn đề như việc lạm dụng mô típ “tổng tài” - câu chuyện tình giữa người đàn ông giàu có, quyền lực và cô gái xuất thân bình thường.

Shortime là nền tảng start-up chuyên về nội dung phim ngắn giữ vị trí top đầu tại Hàn Quốc với khoảng 300.000 người đăng ký sau 5 tháng ra mắt từ tháng 9/2024. Với thời lượng ngắn, cùng tốc độ sản xuất nhanh chóng, các nền tảng như Shortime cho ra mắt các bộ phim với chi phí tối ưu.

Nền tảng Shortime được giới thiệu tại Triển lãm Vietnam Immersion Week Roadshow 2025 do Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa & Khởi nghiệp Hàn Quốc, Next Challenge Foundation cùng các đơn vị tại Việt Nam như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), BambuUP tổ chức. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đại diện nền tảng này cho biết, so với sản xuất phim truyền thống tại Hàn Quốc có thể tốn chi phí tương đương 200 tỷ đồng, những bộ phim ngắn chỉ tốn chi phí bằng 1/100. Thời gian quay cũng chỉ mất 1 tuần, và toàn bộ quá trình từ lên kế hoạch tới hoàn thiện trong khoảng 2 tháng.

Là một nền tảng nội dung dạng ngắn toàn cầu dựa trên AI, Shortime nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua hệ thống quản lý tập trung vào nội dung theo phong cách Hàn Quốc, công nghệ tối ưu hóa sản xuất sử dụng dữ liệu hành vi người dùng.

"Chúng tôi cũng ứng dụng AI trong biên dịch lời thoại sang nhiều thứ tiếng. Khi sản xuất phim, AI giúp chúng tôi chia phân đoạn và thời lượng phù hợp. Sau này, AI có thể ứng dụng thêm vào kỹ xảo, đồ họa của phim để tiết giảm chi phí", ông Jeebok Park, CEO của CODE CRAYON - đơn vị chủ quản của Shortime, cho biết.

Đồng thời, ông Jeebok Park cũng mong muốn các phim bộ dạng ngắn của Việt Nam có thể xuất hiện trên nền tảng này trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO BambuUP, cho rằng Việt Nam đang ở “thời điểm vàng” cho đổi mới sáng tạo, các startup quốc tế cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu thị trường và tận dụng nguồn lực địa phương để tránh rủi ro. Hiện Việt Nam có hơn 4.000 công ty khởi nghiệp với một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, nổi bật trong khu vực Đông Nam Á.