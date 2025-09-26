G-Group triển khai giải pháp an ninh cho 'ông lớn' Hàn Quốc

(VTC News) -

Mới đây, Tập đoàn Công nghệ G-Group và Công ty Cổ phần S-Tec System Vina (thuộc Tập đoàn S-Tec, Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Đây là dấu mốc quan trọng khi một tập đoàn an ninh toàn cầu với hơn 22.000 nhân sự, doanh thu hằng năm trên 800 triệu USD đã đặt niềm tin vào công nghệ Việt Nam để cùng phát triển hệ thống an ninh thông minh trong kỷ nguyên số.

Ông Choi Jong Kook, Phó Tổng Giám đốc S-Tec System Vina và ông Lê Văn Hoan, Giám đốc Kinh doanh G–Group tham gia ký kết cùng các đại diện hai bên.

Theo nội dung hợp tác, G-Group sẽ cung cấp hai giải pháp then chốt. Thứ nhất, HANET AI Camera sẽ trở thành “con mắt thông minh” trong hệ thống giải pháp an ninh của S-Tec System Vina. Công nghệ AI tiên tiến giúp nhận diện khuôn mặt, phát hiện hành vi bất thường, cảnh báo xâm nhập trái phép và theo dõi lưu lượng người ra vào theo thời gian thực.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh sẽ được kết nối về trung tâm điều hành an ninh của S-Tec System Vina, nơi AI tiến hành phân tích xu hướng, đánh giá rủi ro và đưa ra cảnh báo sớm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chuẩn hóa quy trình quản lý an ninh, giảm phụ thuộc nhân lực thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa sự cố.

Thứ hai, không gian làm việc số GapoWork sẽ hỗ trợ vận hành, quản lý nhân sự, phân công công việc và kết nối nội bộ cho đội ngũ hàng chục nghìn nhân sự của S-Tec System Vina. Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống vận hành khép kín, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy trong mọi tình huống.

Ông Choi Jong Kook, Phó Tổng Giám đốc S-Tec System Vina phát biểu tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, ông Choi Jong Kook, Phó Tổng Giám đốc S-Tec System Vina, nhận định: “Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và củng cố lợi thế cạnh tranh. Đối với S-Tec, đầu tư vào chuyển đổi số và làm chủ công nghệ không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là nền tảng để chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành an ninh dân sự toàn cầu.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tích hợp AI vào các giải pháp an ninh sẽ giúp xóa bỏ những giới hạn của mô hình truyền thống, đồng thời tạo dựng hệ thống an ninh thông minh, an toàn và có khả năng phản ứng nhanh vượt trội, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.”

Ông Hà Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc G-Group, phát biểu tại buổi lễ.

Phía G-Group, ông Hà Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc cũng khẳng định tầm quan trọng chiến lược: “Sự hợp tác với S-Tec System Vina là minh chứng cho việc công nghệ Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tự hào khi giải pháp end-to-end – từ AI Camera HANET đến không gian làm việc số GapoWork có cơ hội đồng hành cùng một tập đoàn toàn cầu để kiến tạo chuẩn an ninh thông minh tại Việt Nam.”

Sự kiện này nối tiếp những dấu ấn quốc tế mà G-Group xây dựng trong thời gian qua. Tập đoàn từng tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời hợp tác cùng doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự quan tâm và tin tưởng ngày càng lớn từ các tập đoàn quốc tế đối với năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt.

Lễ ký kết giữa G-Group và S-Tec System Vina là khởi đầu cho một hành trình hợp tác mới, nơi công nghệ Việt không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có thể đồng hành, chia sẻ tầm nhìn và tạo ra giá trị cùng những tập đoàn hàng đầu thế giới.

S-Tec được ghi nhận là tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực an ninh và quản lý hạ tầng, sở hữu mạng lưới hoạt động rộng khắp với khoảng 22.000 nhân sự và doanh thu hằng năm vượt 800 triệu USD. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh dân sự, S-Tec hiện đang cung cấp dịch vụ cho nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Lotte, Hanwha… Doanh nghiệp nổi bật nhờ hệ thống dịch vụ bảo vệ được triển khai theo chuẩn đào tạo quốc tế, quy trình vận hành chất lượng cao và khả năng tích hợp công nghệ tiên tiến, hướng tới xây dựng giải pháp an ninh thông minh sẵn sàng cho tương lai. Trong khi đó, G-Group là một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, sở hữu 8 công ty thành viên, hơn 6.000 nhân sự cùng hệ sinh thái số phục vụ trên 30 triệu người dùng. G-Group hoạt động trong 5 lĩnh vực chính bao gồm AI Camera, An ninh mạng, AI Digital Workplace, Tài chính số và Truyền thông đa nền tảng. Chính sự toàn diện này giúp G-Group có năng lực “end-to-end”, từ phần cứng đến nền tảng vận hành, từ công nghệ lõi đến ứng dụng thực tế, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một tập đoàn toàn cầu.