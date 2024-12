Cơ hội để mua căn hộ 'all-in-one giá tốt ở Hà Nội

(VTC News) -

Mỗi năm Hà Nội tăng thêm nhu cầu nhà ở 200.000 người

Mới đây, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing đưa nhận định về thị trường căn hộ Hà Nội cuối năm 2024, đầu năm 2025. Theo ông Tiến, chung cư sẽ tiếp tục là loại hình dẫn dắt thị trường BĐS Hà Nội trong năm 2025. Dự báo đưa ra dựa trên 3 lý do chính, trong đó, đáng chú ý là yếu tố tốc độ tăng dân số của Hà Nội thúc đẩy nhu cầu sở hữu chung cư.

Theo dữ liệu của OneHousing, lượng giao dịch chung cư bao gồm loại hình sơ cấp và chuyển nhượng chiếm 55% tổng giao dịch toàn thị trường, tương đương khoảng 46.000 giao dịch. Mỗi năm Hà Nội tăng thêm 200.000 người, nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn.

Lực cầu nhà ở tại Hà Nội ngày càng phình to.

Các thống kê khác cũng cho thấy, nhu cầu nhà ở tại Hà Nội còn bùng nổ khi lượng lớn học sinh, sinh viên nhập học mỗi năm rất lớn. Hiện trên địa bàn Hà Nội có khoảng gần 600.000 sinh viên đại học.

Đến năm 2025, dân số Hà Nội dự kiến đạt 9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 62%. Dân cư sống tại khu vực thành thị sẽ tăng từ mức 4.138.500 người vào năm 2022 lên 5.580.000 người vào năm 2025, tương đương với 120.000 hộ gia đình thành thị thêm mới mỗi năm.

Trong bối cảnh đất chật người đông, chung cư trở thành lựa chọn hàng đầu cho đa số cư dân cần mua nhà, đặc biệt là phân khúc căn hộ từ 3 – 5 tỷ đồng.

Thế nhưng, nguồn cung chung cư dù cải thiện đáng kể vẫn rất nhỏ so với lực cầu nhà ở nêu trên. Cập nhật đến hết quý 4, nguồn cung căn hộ mở mới cả năm 2024 đạt khoảng 35.000 căn. Do tình hình thị trường diễn biến sôi động cuối năm 2024, nhiều dự án được quyết định mở bán sớm hơn dự kiến, khiến tổng nguồn cung năm 2025 đạt khoảng 29.000 căn hộ - giảm nhẹ so với 2024. Giỏ hàng mới chủ yếu thuộc phân khúc hạng sang và siêu sang.

Mỏi mắt tìm nhà nội đô giá tốt, tiện ích all – in – one

Thêm một xu hướng không thể không nhắc đến là sự dịch chuyển các đại đô thị, các dự án lớn ra khỏi các quận nội đô hiện tại. Theo một báo cáo trước đó của Savills Việt Nam, nguồn cung chung cư năm 2025 chủ yếu tập trung ở Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Hoàng Mai, chiếm tới 62% thị phần. Hoàng Mai là quận nội thành duy nhất ở hiện tại được nhắc tới trong báo cáo.

Dự án căn hộ sơ cấp nội đô đã hiếm, các căn hộ nội đô xu hướng “all-in-one” có mức giá tốt càng khan hàng hơn. Đơn cử tại các quận phía Nam Hà Nội, nơi tập trung mật độ cư dân cao, dự án sơ cấp xu hướng all - in - one gần như vắng bóng. Tại khu vực quận Hoàng Mai tiếp giáp với Thanh Xuân, đối với sản phẩm cao tầng, Hanoi Melody Residences là dự án duy nhất đang triển khai có đáp ứng các tiêu chí all-in-one, giá từ 62 triệu đồng/m2. Ở những khu vực khác như phía Tây Hà Nội, nguồn cung dự án all-in-one phong phú hơn, nhiều dự án mở mới giá từ 80-90 triệu đồng/m2.

Vì thế không ngạc nhiên khi một trong các dự án được khách hàng có tài chính tầm trung tìm tới nhiều nhất thời điểm này tại Hà Nội là Hanoi Melody Residences tại KĐT Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Dự án này đưa ra mức giá từ 62 triệu đồng/m2, trong khi cung cấp hệ tiện ích quy mô cùng vị trí “ăn tiền” gần các trục đường huyết mạch nhất Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Hà, một khách hàng tìm tới Hanoi Melody Residences cho biết mức giá này thấp nhất trong các dự án mới ở nội đô mà vị khách này tới tìm hiểu. “Nhà ở Thủ đô, rộng xấp xỉ 70m2 với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, có bể bơi, thiết kế đẹp, sở hữu hầm đỗ xe thông minh, công viên nội khu, trường mầm non… có mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng. Nhưng đây là thành quả tôi suýt bỏ lỡ vì một chút chần chừ” – cô Hà hào hứng.

Trên thực tế, cuộc săn tìm nhà nội đô, tiện ích all-in-one với mức giá tầm trung ở thị trường sơ cấp hiện tại ngày càng thách thức. Cơ hội sở hữu nhà như ý sẽ chỉ dành cho khách hàng quyết đoán và “nhanh chân”.

