Nên đi đâu chơi ở Bình Dương dịp lễ 30/4?

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nếu bạn đến Bình Dương thì cần "bỏ túi" ngay các điểm du lịch dưới đây để tận hưởng kỳ nghỉ đáng nhớ cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời bên gia đình, bạn bè.

Hồ Dầu Tiếng

Địa chỉ: Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Không chỉ đóng vai trò điều phối nước cho sông Sài Gòn, hồ nước này còn là điểm du lịch thu hút rất nhiều người ghé thăm.

Trong dịp lễ 30/4, hồ Dầu Tiếng là địa điểm cắm trại lý tưởng với hồ nước rộng mát mẻ và rừng rậm nguyên sơ. Thích hợp để vui chơi, ăn uống. Khu vực hồ có những góc sống ảo đẹp thần sầu với hàng trăm góc background cho bạn lựa chọn.

Ngoài cắm trại, khi khám phá hồ Dầu Tiếng du khách sẽ được đi câu cá, cano, chèo thuyền vô cùng thú vị.

Hồ Dầu Tiếng.

Làng tre Phú An

Địa chỉ: Số 124, đường 744, xã Phú An, Bến Cát

Làng tre nằm trong khu bảo tồn hệ sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam, là điểm đến quen thuộc của những người thích phong cảnh thôn quê.

Phú An hiện lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống (chiếm 90% giống của Việt Nam), trong đó có nhiều loại quý hiếm như mai ống, vàng sọc, ngà, lồ ô vàng, mạnh tông.

Đến với làng tre Phú An du khách sẽ được thư giãn với khung cảnh thiên nhiên hoài cổ trong bầu không khí mát mẻ và trong lành. Dịp nghỉ lễ, cùng đi dạo quanh làng tre ngắm cảnh, sẽ xua tan mọi mệt mỏi của cuộc sống thường ngày.

Làng tre Phú An.

Khu du lịch Thủy Châu

Địa chỉ: Số 55 DT743, Bình Thắng, TP Dĩ An

Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình khu du lịch ở Bình Dương dịp lễ 30/4 có khung cảnh thiên nhiên trong lành và yên bình, thì khu du lịch sinh thái Thuỷ Châu là điểm đến lý tưởng.

Khu du lịch Thủy Châu.

Khu du lịch sinh thái Thuỷ Châu thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên mát mẻ và trong lành lý tưởng để dã ngoại. Tại đây, không gian rộng lớn với hồ bơi, thác nước thích hợp để tắm mát, tổ chức các hoạt động teambuilding và check-in sống ảo đẹp như phim Hàn.

Khu du lịch Đại Nam

Địa chỉ: Số 1765 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một

Khu du lịch Đại Nam được xây dựng trên diện tích 450ha, với nhiều hạng mục gồm: Vườn thú, đền thờ, hồ bơi nhân tạo, khu vui chơi giải trí, trường đua ngựa... Đây là một trong những khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á.

Điều ấn tượng du khách khi tới khu du lịch Đại Nam đó chính là khuôn viên rộng lớn và các hạng mục công trình được dát bằng vàng nổi bật. Du khách sẽ được thỏa thích vui chơi, tắm mát và tận hưởng kỳ nghỉ lễ đáng nhớ cùng những người thân yêu.

Trong các hạng mục vui chơi, trường đua Đại Nam được xem là động lực và điểm nhấn của toàn khu. Đại Nam mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 17h.

Khu du lịch Đại Nam.

Công viên thành phố mới Bình Dương

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP Thủ Dầu Một

Công viên thành phố mới Bình Dương được thiết kế và xây dựng hướng đến là điểm vui chơi quy mô nhất tại Thủ Dầu Một. Với diện tích lên đến hơn 70ha cùng rất nhiều công trình ấn tượng, công viên này chính là một trong những điểm đến bạn không thể bỏ lỡ trong hành trình du lịch Bình Dương.

Công viên được thiết kế theo mô hình công viên tiêu chuẩn Singapore. Công viên có nhiều cây xanh, hồ nước, suối nhân tạo, đài phun nước và khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em.

Với những tiện ích này, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng ở Bình Dương để vui chơi, giải trí, dã ngoại hấp dẫn. Không chỉ ở Bình Dương và các ngày cuối tuần, công viên còn thu hút rất đông du khách từ TP.HCM, Vũng Tàu, Long An ghé chơi trong các dịp nghỉ lễ.

Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên

Địa chỉ: Ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo

Với diện tích hơn 10 ha, thiền viện nằm lọt thỏm giữa rừng cao su, tách biệt với khu dân cư nên không gian khá yên bình. Đây là ngôi thiền viện đầu tiên của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Bao quanh thiền viện là bóng mát của cánh rừng cao su và hoa lá. Bên trong thiền viện là cây xanh, tạo cảm giác gần gũi hòa quyện vào thiên nhiên. Nơi đây, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm.

Thời gian gần đây, thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên được nhắc nhiều trên bản đồ du lịch Bình Dương, là nơi dừng chân lý tưởng khi bạn muốn tìm cảm giác an yên trong tâm hồn.

Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường

Địa chỉ: Số 394 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một

Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường (hay tòa giáo phận Phú Cường) được xây dựng năm 1864 từ ngôi nhà thờ làm bằng gạch có kiến trúc kiểu Gothic. Trải qua nhiều lần trùng tu, gần đây nhất vào năm 2014, nhà thờ có diện mạo như hiện nay.

Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường.

Đây là công trình kiến trúc với sự kết hợp giữa mái vòm đặc trưng kiểu nhà thờ Công giáo, mái chóp nhọn và ô cửa sổ hình vòm, có nhiều nét tương đồng với Nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho.

Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc mà còn được dạo quanh khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, kiến trúc đẹp kết hợp những mảng xanh. Giữa ngã 6 nhộn nhịp đông đúc, nhà thờ Phú Cường như một nốt lặng trầm ổn của phố thị.

Vườn trái cây Lái Thiêu

Miệt vườn Lái Thiêu nổi tiếng vốn là dải đất nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn, trải dài các xã An Thạnh, Hưng Định, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Vĩnh Phú và An Sơn của TP Thuận An.

Với khoảng cách từ trung tâm Sài Gòn đến Lái Thiêu là khoảng 20km, bạn chỉ cần mất 40 - 50 phút di chuyển nên rất thuận tiện cho chuyến du lịch cuối tuần hoặc đi về trong ngày.

Vườn trái cây Lái Thiêu. (Ảnh: Du lịch Bình Dương)

Đến đây, bạn tha hồ được trải nghiệm, thưởng thức những đặc sản trái cây như bòn bon, măng cụt, mít tố nữ, chôm chôm, sầu riêng...

Vào mùa trái chín, du khách tụ hội về Lái Thiêu để tham gia lễ hội trái cây, chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm tạo hình nghệ thuật từ quả ngọt, hòa mình vào văn hóa đờn ca tài tử - cải lương, giao lưu ẩm thực Nam Bộ… và tâm điểm là thưởng thức những thức quả đặc sản Lái Thiêu.