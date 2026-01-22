NATO thảo luận khả năng trao cho Mỹ quyền kiểm soát một số khu vực ở Greenland

Theo một quan chức NATO, đề xuất này được đưa ra trong các cuộc họp giữa các quan chức của liên minh diễn ra hôm 21/1, đồng thời từng được đề cập trong các cuộc thảo luận trước đó giữa các nước thành viên và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland. Ảnh: AP

Cụ thể, Đan Mạch - quốc gia có chủ quyền đối với Greenland - có thể cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự bằng cách xây dựng thêm các căn cứ trên những khu vực được xem là nằm dưới quyền kiểm soát chủ quyền của Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ liệu phương án này có nằm trong khuôn khổ thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đến hôm 21/1 hay không. Ông Trump đã rút lại các cảnh báo áp thuế sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland là chủ đề xuyên suốt và nhất quán trong các cuộc trao đổi giữa các bên, phản ánh tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của hòn đảo này trong tính toán an ninh của NATO và Washington.