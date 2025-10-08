Nắng lên, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

Ảnh hưởng của ngập lụt tại Hà Nội khiến anh Hồ Văn Đức (quê Nghệ An), người đang chăm con phải đối mặt với khó khăn chồng chất. Trong khi căn nhà ở quê tốc mái chưa sửa được, việc di chuyển tới viện cũng không dễ dàng. "Ngày con mình bị nặng nhất cũng là ngày trời mưa lớn nhất, mình chở xe máy gần 20km để đưa con đến viện. Nhìn con đau đớn thì có bão mình vẫn đi. Những hôm mưa ngập nặng, mình cũng thường bế cháu băng qua dòng nước ngập để đi điều trị. Hôm qua mưa ngập nhất, rất khó khăn trong việc mua đồ ăn. Hai vợ chồng ăn tạm gói mì tôm sống. Khổ thế, chứ khổ nữa mình cũng chịu được, miễn sao con khỏe mạnh."- anh Đức chia sẻ.