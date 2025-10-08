Nắng lên, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

Một ngày sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường huyết mạch ở Thủ đô vẫn ngập sâu như: Khu đô thị Resco, ngã 3 Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên , Võ Chí Công, đường gom đại lộ Thăng Long,... Nhiều xe ô tô nằm chết máy la liệt giữa dòng nước nâu đục.
Tại đường Dương Đình Nghệ (đoạn sau Keang Nam), nước ngập sâu biến cả tuyến đường thành biển nước. Nhiều phương tiện không dám mạo hiểm đi qua vì sợ chết máy, làm tê liệt giao thông tại khu vực này suốt nhiều giờ qua.
Một người đàn ông mở nắp capo trong tuyệt vọng, kiểm tra động cơ chết máy ngay giữa dòng nước ngập sâu.
Nhiều phương tiện vẫn cố vượt qua những đoạn ngập để về nhà.
Đến cuối ngày, không ít người vẫn phải 'rẽ sóng' vượt qua dòng nước ngập để trở về nhà.
Một trạm xăng trên đường Lê Quang Đạo bị nước lụt bao vây, buộc phải treo biển 'Nghỉ bán hàng'. Anh Nguyễn Mậu Tùng, nhân viên tại đây chia sẻ: "Do ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 và số 11 nên tuần vừa qua tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra. Cả tuần chúng tôi chỉ mở bán được 2 ngày".
Quá trình dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận mưa ngập của cửa hàng cũng gặp không ít khó khăn. "Sau khi nước rút chúng tôi phải kiểm tra lại toàn bộ thiết bị điện, đặc biệt là các cột bơm xăng, quét dọn rác, lau dọn lại các khu vực nước ngập tràn vào. Sau khi đảm bảo an toàn thì cửa hàng mới mở cửa bán hàng lại được."- một nhân viên khác than thở.
Nhiều người đã chủ động dọn dẹp rác thải, bùn đất và tìm cách thông cống thoát nước, hi vọng nước rút nhanh hơn.
Cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch) cũng chìm trong biển nước. Tình trạng này gây cản trở việc tiếp cận của bệnh nhân. Trước đó, vào ngày 7/10, 3 bệnh nhân được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đưa đến viện trong ngày Hà Nội mưa ngập nặng. Hiện cả 3 người đều đã ổn định sức khỏe.
Ảnh hưởng của ngập lụt tại Hà Nội khiến anh Hồ Văn Đức (quê Nghệ An), người đang chăm con phải đối mặt với khó khăn chồng chất. Trong khi căn nhà ở quê tốc mái chưa sửa được, việc di chuyển tới viện cũng không dễ dàng. "Ngày con mình bị nặng nhất cũng là ngày trời mưa lớn nhất, mình chở xe máy gần 20km để đưa con đến viện. Nhìn con đau đớn thì có bão mình vẫn đi. Những hôm mưa ngập nặng, mình cũng thường bế cháu băng qua dòng nước ngập để đi điều trị. Hôm qua mưa ngập nhất, rất khó khăn trong việc mua đồ ăn. Hai vợ chồng ăn tạm gói mì tôm sống. Khổ thế, chứ khổ nữa mình cũng chịu được, miễn sao con khỏe mạnh."- anh Đức chia sẻ.
Bình luận