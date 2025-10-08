Mưa lớn gây sạt lở, cổng chào hơn 1,5 tỷ ở Đồng Văn bị đổ sập

(VTC News) -

Thông tin từ UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực đường dẫn vào trung tâm xã, khiến toàn bộ cổng chào của địa phương bị đổ sập.

Nhiều ngày qua, khu vực Đồng Văn xuất hiện mưa to kéo dài, khiến đất đá ở taluy dương ngấm nước và mất kết cấu, bất ngờ sạt xuống vào sáng cùng ngày.

Lượng đất đá lớn tràn qua mặt đường, cuốn theo nhiều cây cối và làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn, khiến tuyến đường vào trung tâm xã bị chia cắt tạm thời.

Cổng chào xã Đồng Văn bị đổ sập do sạt lở đất.

Rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người và phương tiện qua lại. Chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, công an và người dân khẩn trương dọn dẹp hiện trường, di chuyển đất đá, cây đổ để khơi thông đường và đảm bảo an toàn giao thông.

Các cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại và lên phương án khắc phục bước đầu, tránh nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành vào tháng 11/2024, có chiều rộng hơn 10m, cao hơn 6m, được xây dựng bằng hàng trăm viên đá, gần 20m³ gỗ và hơn 26.000 viên ngói âm dương, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn mang giá trị văn hóa, là biểu tượng chào đón du khách khi đến với vùng cao Đồng Văn.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời xây dựng phương án khôi phục lại cổng chào trong thời gian tới.