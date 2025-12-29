Nạn nhân hôn mê sâu trong vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai đã tỉnh lại

(VTC News) -

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường mầm non ở xã Phình Hồ, Lào Cai. (Nguồn: BV Việt Đức)

Ngày 29/12, PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hai nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực và Đơn vị Hồi sức Ngoại của bệnh viện. Các kíp điều trị theo dõi sát diễn biến lâm sàng, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số sinh tồn nhằm kịp thời xử trí khi xuất hiện bất thường.

Trường hợp nặng nhất là nam bệnh nhân 44 tuổi, được chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu. Trước đó, anh được tuyến dưới sơ cứu, đặt nội khí quản, sonde tiểu, sonde dạ dày và duy trì thuốc vận mạch.

Kết quả thăm khám xác định người bệnh bị đa chấn thương nghiêm trọng, gồm chấn thương sọ não với xuất huyết dưới nhện và chảy máu não thất, chấn thương ngực kín gây tràn khí – tràn máu màng phổi phải, gãy nhiều xương sườn, chấn thương gan độ III kèm tụ máu quanh gan.

Bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi sát sao tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Nguyên Hà)

Các bác sĩ cho thở máy kiểm soát, dẫn lưu màng phổi và điều trị bảo tồn để duy trì chức năng các cơ quan, đồng thời phòng ngừa biến chứng. Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn, có đáp ứng, huyết động ổn định, các tổn thương sọ não và gan dấu hiệu tiến triển tốt.

Còn nữ bệnh nhân 43 tuổi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu, cổ, ngực và gối phải. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy chị bị đa chấn thương phức tạp, bao gồm tràn khí màng phổi hai bên, tràn máu màng phổi phải, gãy nhiều xương sườn hai bên, chấn thương gan độ III và chấn thương thận độ II. Tối 27/12, bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi.

ThS.BS Hoàng Văn Tuấn, bác sĩ trực tiếp điều trị, cho biết hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, huyết động ổn định, không ghi nhận dấu hiệu thần kinh khu trú. Lượng dịch dẫn lưu giảm, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt, các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy tổn thương tạng đang được kiểm soát, chưa xuất hiện diễn biến xấu.

Theo đánh giá của các bác sĩ, tình trạng lâm sàng của cả hai bệnh nhân tại BV Bạch Mai đã cải thiện đáng kể nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa. Tuy nhiên, nguy cơ biến chứng muộn vẫn hiện hữu, nhất là liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương, nên giai đoạn theo dõi hiện nay mang tính quyết định.

Tại Bệnh viện Việt Đức, 7 nạn nhân được tiếp nhận điều trị. Trong đó, nữ bệnh nhân 29 tuổi là ca nặng nhất, bị dập phổi hai bên, tràn máu – tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn và đốt sống. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương. Sáu bệnh nhân còn lại bị chấn thương hàm mặt, vai, bụng và tứ chi, đã được đánh giá đầy đủ và xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đều ổn định hơn.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, khi xe 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người bất ngờ lật ngửa tại đoạn cua gấp, 9 người tử vong tại chỗ, 9 người bị thương. Xe bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng khắp hiện trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể do xe mất phanh khi đổ dốc.