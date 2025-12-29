Sở GD&ĐT Lào Cai chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện

(VTC News) -

Sáng 29/12, lãnh đạo Trường Mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) cho biết, trước nỗi đau và mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương và tri ân những nghĩa cử nhân ái của đoàn.

Nhắc lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, vị lãnh đạo này cho biết bản thân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh. Cô là một trong những giáo viên trực tiếp tham gia đón đoàn và dẫn đường trong buổi sáng định mệnh.

Khi đoàn xe bắt đầu xuống đoạn dốc dài, các giáo viên đã ra hiệu nhắc nhở tài xế chú ý, đồng thời tìm cách liên lạc để cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tai nạn thương tâm xảy ra.

Hiện trường vụ lật xe khách thảm khốc khiến 9 người chết. (Ảnh: Văn Đức)

“Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Xe lật úp, biến dạng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Thầy cô và người dân chỉ kịp hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, báo tin cho chính quyền địa phương. Có những hình ảnh đến giờ vẫn khiến tôi không thể ngủ được”, lãnh đạo Trường Mầm non Họa Mi nghẹn ngào kể.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế 65 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai).

Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh do liên quan vụ tai nạn làm 9 người tử vong tại tỉnh Lào Cai.

Xe khách gặp nạn mang biển kiểm soát 29B-614.06, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, địa chỉ tại số 4, ngách 12/14 phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội. Xe ô tô này được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".

Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ tai nạn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương, kiểm tra, xác minh toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 8/1/2026.

Phòng Quản lý vận tải cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu quản lý Nhà nước liên quan hoạt động vận tải của doanh nghiệp này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Hà Nội.