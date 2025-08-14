Nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Clip mam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM.

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 bình nước suối loại 20 lít rơi từ trên cao xuống khu vực có người và phương tiện qua lại.

Phát hiện vụ việc, bảo vệ nhanh chóng cảnh báo người đi đường, may mắn không gây thương vong.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, L.Q.H. (22 tuổi, sống tại tầng 26 một tòa nhà thuộc cụm chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây) ném 3 bình nước suối (PV - loại 20 lít) từ căn hộ của mình xuống đường.

Các bình nước rơi trúng khu vực có người và phương tiện qua lại, tạo ra tiếng nổ, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Bảo vệ tòa nhà lập tức yêu cầu mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm.

Clip ghi lại hiện trường sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy 3 bình nước rơi liên tiếp từ trên cao xuống mặt đường.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây xác nhận, anh H. nghi có dấu hiệu trầm cảm, tự kỷ và rối loạn lo âu. Rất may vụ việc không gây thương vong và không làm hư hại tài sản.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây lập biên bản, yêu cầu chủ hộ cam kết đưa H. đi điều trị, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.