Kẻ xấu phóng hỏa đốt nhà dân: Gia đình nạn nhân nói không mâu thuẫn với ai

(VTC News) -

“Nếu lửa bén 6 người trong nhà không biết phải làm sao?”

Ngày 20/2, gia đình bà Lê Thị Tuất (trú tại ngõ 96 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị kẻ lạ mặt phóng hỏa đốt nhà.

Khoảng 0h48 ngày 19/2, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi xe máy đến trước cổng nhà bà Tuất, sau đó châm bom xăng ném vào nhà. Ngọn lửa bùng lên, người phóng hoả nhanh chóng lái xe bỏ đi. Rất may ngọn lửa không bén vào nhiều xe máy, xe đạp để ngoài sân nên không gây ra thảm họa. Thời điểm đó, gia đình bà Tuất gồm 6 người đang ngủ say và không hề biết sự việc.

"Lúc này, nhà tôi đã đóng kín cửa đi ngủ và không hề hay biết. Khoảng 6h sáng, con trai và con dâu tôi thấy nhiều mảnh vỡ từ quả bom xăng và mùi cháy khét mới phát hiện ra việc bị kẻ xấu phóng hỏa vào nhà", người phụ nữ kể.

Bà Tuất bàng hoàng kể lại vụ việc bị kẻ lạ mặt phóng hỏa đốt nhà lúc rạng sáng.

Sau vụ việc, cánh cổng nhà bà Tuất bị cháy đen, gạch nền cũng rạn nứt do nhiệt độ cao. Con trai bà tìm cách gia cố lại các lỗ hổng bằng lưới thép, phòng trường hợp tiếp tục bị kẻ xấu phóng hỏa.

“Hai hôm nay nhà tôi mất ăn mất ngủ. Cũng may là nhà có sẵn khung thép bên ngoài nên kẻ lạ mặt không ném được vào sâu bên trong sân nhà. Nếu lửa bén vào 2 chiếc xe máy trước sân rất có thể đã xảy ra hoả hoạn lớn. Thời điểm đó trong nhà tôi có 6 người gồm vợ chồng tôi, con trai, con dâu bà và 2 cháu nhỏ đang ngủ say, nếu chẳng may cháy lớn chẳng biết làm sao”, bà Tuất nói.

Sau khi vụ việc, cả gia đình bà cũng ngồi lại để xác nhận xem có mâu thuẫn với ai không. Tuy nhiên, mọi người đều nói gần đây không gây thù chuốc oán hay xích mích với ai. Về việc người phóng hỏa mặc áo tài xế xe công nghệ, bà Tuất cho biết, các thành viên trong gia đình đều sử dụng xe cá nhân, rất ít khi đi xe ôm.

“Tôi cũng không biết động cơ hay mục đích của kẻ lạ mặt này là gì. Không rõ người này muốn trộm xe bất thành nên bực tức phóng hỏa hay muốn trả thù gì gia đình tôi nữa”, bà Tuất nói.

Cánh cửa cổng nhà bà Tuất bị cháy đen kịt.

Sau vụ việc, gia đình nạn nhân rào lại phần tường chắn phía trên để phòng trường hợp kẻ xấu tiếp tục phóng hỏa.

Theo những người dân sống trong ngõ 96 Đại Từ, khu phố chưa từng xảy ra sự việc tương tự.

“Tôi đã ở đây mấy chục năm nay, người dân luôn sống hoà thuận với nhau, chưa có mâu thuẫn hay xích mích nào cả. Tối hôm đấy, tôi giật mình khi nghe tiếng nổ uỳnh nhưng đến sáng mai xem camera mới biết có kẻ phóng hỏa vào nhà bà Tuất. Sự việc khiến chúng tôi rất hoang mang, lo lắng ”, bà N.T.Y nói.

Trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang điều tra và truy tìm nghi phạm phóng hoả đốt nhà dân trên địa bàn.

"Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Chủ nhà cho biết không mâu thuẫn với ai, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và truy tìm nghi phạm", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.