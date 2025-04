Nam rapper 'đánh bại' Hieuthuhai chỉ với ca khúc dài chưa tới 2 phút

(VTC News) -

Tháp drill tự do là phiên bản được MCK remake từ "siêu hit" TikTok Tháp rơi tự do (Lợi Bỉ) - ca khúc tiếng Trung được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích, đặc biệt là các fan của phim truyền hình đình đám Khó dỗ dành.

Dù có thời lượng chỉ 1 phút 46 giây, thế nhưng phiên bản của MCK, với phần beat được làm mới, tiết tấu dồn dập nhanh chóng "gây sốt" ở khắp các nền tảng. So với bản gốc có phần mềm mại, nhẹ nhàng, Tháp drill tự do bắt tai hơn với âm nhạc hip hop, điện tử.

Ca khúc "Tháp drill tự do" - MCK.

Được biết, trào lưu Tháp drill tự do do MCK khởi xướng. Bài nhạc này được rapper MCK remix và phát hành dưới dạng demo vào 13/4. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt rapper khác như Obito, CoolKid, Ngô Thiên Vũ (Lil Van) đã tham gia, tạo ra hàng trăm phiên bản khác nhau, từ Tháp trap tự do, Tháp soul tự do, Trap girl tự do...

Sau 10 ngày ra mắt, Tháp drill tự do của MCK thu về 8 triệu lượt, dẫn đầu bảng xếp hạng trên Youtube. Bản remix với tên Thap trap tu do của rapper Obito đứng ở hạng 2.

Trước đó chỉ 4 ngày ra mắt, Tháp drill tự do của MCK vượt qua Nước mắt cá sấu của Hieuthuhai để giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam. Ca khúc của Hieuthuhai hiện lùi về hạng 3 sau hai tuần với hơn 17 triệu lượt xem.

Hieuthuhai bị đánh bại bởi trào lưu "Tháp drill tự do" của MCK.

Từ thế "đơn phương độc mã" của Hieuthuhai, đường đua nhạc Việt bất ngờ xáo trộn vì cơn sốt "xây tháp". Cả 2 bản remake của MCK và Obito đều được thực hiện đơn giản, không cần đầu tư cầu kỳ cho âm nhạc và hình ảnh. Song, từ sức cộng hưởng của trào lưu, cả hai vẫn dễ dàng vượt qua Nước mắt cá sấu và nhiều MV đầu tư đắt tiền khác.

Rap Việt từng có những trào lưu được cộng đồng hưởng ứng, tham gia như She make it clap và Muzil dập dịch. Từ sức cộng hưởng mạnh mẽ, Tháp drill tự do thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên TikTok hiện tại. Sự đổ bộ ồ ạt, bất ngờ của các rapper đã khiến rap Việt bùng nổ sau thời gian dài im ắng.

Đây cũng không phải lần đầu MCK gây sốt từ ca khúc ngẫu hứng, không cần đầu tư truyền thông. Trước đó, nam rapper từng tung bản rap 2h vào đúng 2h đêm, nhanh chóng đứng đầu trending. Hai bản remake Haru Haru của Big Bang cũng từng được MCK tạo nên cơn sốt.

MCK tạo nên cơn sốt với trào lưu "Tháp drill tự do".

MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999), nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt mùa đầu tiên. Ở Rap Việt, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody, thậm chí gọi anh là "truyền nhân của JustaTee".

Sau thành công của cuộc thi, MCK được đánh giá là gương mặt nổi trội và tận dụng tốt bệ phóng từ chương trình. Anh thành công ở màu nhạc Rap, Hip hop pha RnB, kết hợp auto tune.

Anh sở hữu loạt bản hit như Chìm sâu (89 triệu lượt), Tại vì sao (49 triệu lượt xem)... MCK từng hợp tác với Amee trong MV Mộng Yu và có phần rap được đánh giá cao.

Tháng 3/2023, MCK tiếp tục chinh phục khán giả với album đầu tay mang tên 99%. Album này được người nghe đón nhận nhiệt tình, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam.

Tại lễ trao giải We choice awards 2023, MCK khiến nhiều người bất ngờ khi "ẵm" 5 giải thưởng cùng lúc, trong đó có giải Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá.

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích âm nhạc, MCK không ít lần bị chỉ trích vì tỏ thái độ ngạo mạn, dùng lời lẽ thô tục khi chia sẻ trên mạng xã hội.