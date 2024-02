Nam Định: Trước giờ khai ấn, dân đội mưa về đền Trần dâng hương sớm

Lễ Khai ấn hàng năm tại Đền Trần là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn Đền Trần - “Tích Phúc Vô Cương”, mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, bình an.