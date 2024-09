Nam Định: Tàu thuyền neo đậu an toàn, sẵn sàng di dời người dân tránh bão Yagi

(VTC News) -

Trả lời Báo điện tử VTC News, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Trần Đức Việt, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, tất cả thuyền bè của ngư dân đã được về nơi neo đậu an toàn. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, bảo vệ bản thân an toàn trước cơn bão số 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão, để tiếp tục tuyên truyền tới bà con tìm đến nơi trú ẩn an toàn nhất”.

Tàu thuyền của ngư dân Nam Định đã về nơi neo đậu an toàn. (Ảnh: VOV.VN)

Trước đó, UBND huyện Hải Hậu đã tính đến phương án di dời gần 20.000 người dân. Trong đó, tại đê kè Hải Thịnh 3 (huyện Hải Hậu), phương án di dân hơn 10.000 người đã được lên kế hoạch sẵn sàng.

Đến 11h ngày 6/9, người dân ở các cửa sông, cửa biển, chòi canh phía ngoài đều di chuyển vào đê trong. Đến 18h cùng ngày, địa phương tiến hành di dân ở khu vực trọng yếu, nguy hiểm. Học sinh các trường cũng được nghỉ học bắt đầu từ sáng nay.

Còn huyện Giao Thuỷ đã thành lập các đoàn kiểm tra hiện trạng công trình đê điều và thủy lợi trên địa bàn. Đến thời điểm hiện nay, 734/734 tàu với hơn 2.600 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn.

Theo thông báo của Công ty Điện lực Nam Định, trong 2 ngày 7-8/9, đơn vị này dự kiến cắt điện tại nhiều điện phương để phục vụ công tác phòng tránh bão Yagi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, lúc 19h ngày 6/9, thành phố Nam Định và các huyện ven biển của tỉnh này xuất hiện nhiều cơn mưa lớn.

Mới 19h nhưng đường phố TP Nam Định đã vắng người qua lại.

Chủ động ứng phó với bão Yagi, ngoài gia cố nhà cửa từ sớm, nhiều người dân ở Nam Định đã đi chợ tích trữ lương thực.

Anh Phạm Văn Bình, chủ một nhà hàng ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, cho biết cơ sở kinh doanh của anh đã hoàn tất việc gia cố vào chiều nay, đồng thời sơ tán tất cả các nhân viên về xa khu vực bờ biển. Lương thực, thực phẩm cũng được anh Bình mua sẵn, đề phòng trường hợp không thể đi ra ngoài.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi) tại tỉnh Nam Định. Đoàn đã đến kiểm tra các khu vực trọng điểm về đê điều, các công trình phòng chống thiên tai, khu neo đậu tàu thuyền.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại tỉnh Nam Định. (Ảnh: VOV.VN)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Nam Định và huyện Hải Hậu đặc biệt chú ý đến những khu vực xung yếu. Tập trung ứng phó với cơn bão số 3 với tinh thần trách nghiệm cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết, toàn tỉnh hiện còn 36 điểm xung yếu về đê biển, đê sông. Có 8 trọng điểm xung yếu trên đê biển. Tại huyện Hải Hậu có 3 điểm xung yếu về đê biển. Tỉnh Nam Định đã tập trung gia cố, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại khu vực này.

Video: Lưu ý một số cách ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do siêu bão Yagi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 18h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi (bão số 3 trên Biển Đông) ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 370 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Đến khoảng 4h ngày 7/9, bão không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Bão giảm cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Khoảng 16h cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Vị trí tâm bão số 3 trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo đến 16h ngày 8/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt-Lào.