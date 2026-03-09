Nam ca sĩ Việt đang hát thì đạo cụ bốc cháy, khán giả 'thót tim'

(VTC News) -

Trong đêm nhạc Đấu trường Sấm vào tối 8/3 tại Hà Nội, Erik mang đến sân khấu ca khúc Dù cho tận thế với phần trình diễn được dàn dựng công phu. Ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện cùng đôi cánh khổng lồ phía sau lưng, tạo hình ấn tượng và khá hoành tráng.

Khoảnh khắc Erik khiến khán giả “thót tim” khi đạo cụ trên sân khấu bất ngờ bốc cháy một bên.

Tuy nhiên, khi bài hát bước vào đoạn cao trào, khán giả bên dưới phát hiện một bên cánh phía sau Erik bốc cháy. Ngọn lửa khiến nhiều người không khỏi hoang mang, người hâm mộ lo lắng cho sự an toàn của nam ca sĩ.

Dù vậy, Erik vẫn giữ thái độ bình tĩnh trên sân khấu. Nam ca sĩ không hề tỏ ra giật mình hay dừng tiết mục, mà vẫn tiếp tục biểu diễn đầy năng lượng, xử lý trọn vẹn những nốt cao khó của ca khúc. Sự chuyên nghiệp của anh nhanh chóng ghi điểm mạnh mẽ với khán giả. Sau đó, đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng lên sân khấu để dập lửa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khoảnh khắc “thót tim” này nhanh chóng được ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ sự lo ngại cho sự an toàn của nam ca sĩ cũng như ê-kíp sân khấu.

Sau đó, đại diện ê-kíp cho biết ngọn lửa thực chất là một hiệu ứng sân khấu đã được tính toán trước nhằm tăng kịch tính cho phần trình diễn. Nam ca sĩ Erik cũng đăng tải khoảnh khắc hậu trường khi chiếc cánh bốc cháy để trấn an người hâm mộ.

Erik đăng tải hình ảnh hậu trường, trấn an rằng ngọn lửa thực chất là một hiệu ứng sân khấu đã được tính toán.

Erik hiện là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo của Vpop. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bản hit đình đám như Sau tất cả, Chạm đáy nỗi đau, Có tất cả nhưng thiếu anh, Em không sai chúng ta sai, Ghen.

Trước khi khẳng định được tên tuổi, anh từng tham gia nhiều sân chơi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí 2013, Ngôi sao Việt... Năm 2021 anh tham gia chương trình The Heroes, giành ngôi quán quân. Năm 2024, Erik góp mặt trong chương trình Anh trai say hi mùa đầu tiên. Anh lọt vào Top 10 chung cuộc và nhận giải phụ “Anh trai trình diễn ấn tượng nhất”.

Trước đây, Erik từng vấp phải một số tranh cãi liên quan đến khả năng hát live. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, nam ca sĩ cho thấy sự nỗ lực không ngừng để cải thiện và hoàn thiện bản thân.

Erik cũng không muốn “đóng khung” trong một hình ảnh an toàn. Thay vào đó, anh liên tục thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ trên sân khấu, đầu tư vào phần dàn dựng và biểu diễn để mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho khán giả, tránh cảm giác nhàm chán.