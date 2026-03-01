Nam ca sĩ Việt mất giọng 2 năm, bất lực cầu cứu khán giả

(VTC News) -

Mới đây, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ Only C chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động. Nam ca sĩ thừa nhận anh đã trải qua gần 2 năm mất giọng, không thể hát như trước và rơi vào trạng thái bế tắc.

Only C cho biết anh từng hy vọng chỉ cần chờ đợi, giọng hát sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, thời gian dài trôi qua nhưng tình trạng không cải thiện, khiến anh không khỏi hoang mang và bất lực.

Only C chia sẻ về tình trạng sức khoẻ với người hâm mộ.

"Tôi biết là chấp nhận việc mình bị mất giọng là khó khăn biết như nào. Và chờ đợi một thời gian dài để giọng hát phục hồi như cũ là chuyện đương nhiên.

Nhưng đã gần 2 năm trôi qua. Cứ vào studio là tôi không thể hát được như bình thường, kể cả là những câu hát đơn giản nhất mà trước đây không thể làm khó được tôi. Tôi phải làm sao cho thanh quản trở lại bây giờ? Chữa ở đâu? Chữa như thế nào? Có ai giúp tôi với...", Only C chia sẻ trên trang cá nhân.

Dưới bài viết của Only C, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời động viên, đồng thời hy vọng anh sớm tìm được phương pháp điều trị phù hợp để có thể trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ trong thời gian tới.

Only C tên thật Nguyễn Phúc Thạch (sinh năm 1988), là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi bật của Vpop suốt hơn 10 năm qua. Anh được biết đến rộng rãi qua loạt hit như Anh không đòi quà, Yêu là tha thu, Đếm ngày xa em… đồng thời đứng sau nhiều ca khúc nhạc phim và sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem.

Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2018, sự kết hợp giữa Only C và Lou Hoàng từng được xem là “cặp đôi ăn ý” của Vpop, tạo nên nhiều bản hit bắt tai, mang màu sắc hiện đại pha trộn giữa pop, R&B và EDM.

Những năm gần đây, Only C tập trung cho công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Phong cách âm nhạc trẻ trung, bắt kịp xu hướng giúp Only C trở thành một trong những nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn của thế hệ 8X.

Những năm gần đây, Only C hạn chế xuất hiện với vai trò ca sĩ trình diễn, anh tập trung cho công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Năm 2024, anh góp mặt tại đêm nhạc Cine Show - Music in Film thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ nhất. Tại đây, Only C trình diễn lại hai ca khúc nhạc phim gắn liền với tên tuổi là Bống bống bang bang và Yêu là tha thu.

Tuy nhiên, phần thể hiện của anh được nhận xét chưa thực sự ổn định, xuất hiện những đoạn chênh, phô. Thời điểm đó, nhiều khán giả đã nhận ra sự khác biệt trong giọng hát của nam ca sĩ nhưng chưa rõ nguyên nhân cụ thể.