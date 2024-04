Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ C

(VTC News) -

Chiều 11/4, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin trong vòng 24 giờ qua, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 38 độ C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong vòng 24 - 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Một số khu vực ở Nam Bộ chạm ngưỡng 40 độ C vào ngày mai 12/4. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 12/4 dự báo rơi vào khoảng 35 - 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp khi chỉ có từ 30 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày xuất hiện từ khoảng 12h - 16h.

Tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 38 - 40 độ C. Tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM, nhiệt độ cao nhất dao động từ 37 - 39 độ C. Cấp độ rủi do thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh Nam Bộ vào ngày 12/4.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp, đơn vị này cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Trước đó, cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo xâm nhập mặn trên các sông Nam Bộ từ ngày 11/4 - 22/4 ở mức báo động 2, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Độ mặn lớn nhất tại hầu hết trạm ít biến đổi trong nửa đầu tuần, sau lên nhanh ở mức xấp xỉ hoặc lớn hơn cùng kỳ năm ngoái và hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ranh mặn 4g/l xâm nhập cách cửa sông Tiền khoảng 50 - 55km, sông Hậu khoảng 40 - 45km.

Bảng dự báo độ mặn cao nhất, thời gian xuất hiện các vị trí ở khu vực Nam Bộ.