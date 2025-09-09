Nắm bắt xu thế chuyển đổi số sớm, nhiều ngân hàng vươn mình lớn mạnh

(VTC News) -

Tại tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng” diễn ra sáng 9/9, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - chia sẻ câu chuyện chuyển đổi số trong quá trình phát triển của ngân hàng TPBank.

Năm 2011, TPBank là một trong 9 ngân hàng phải tái cơ cấu, đứng cuối bảng xếp hạng 42/42 ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ vị trí đó, để có thể vươn lên nhóm 10–12 ngân hàng hàng đầu hiện nay, là một quá trình lâu dài và rất khó khăn.

"Nếu chỉ cạnh tranh theo cách truyền thống với những ngân hàng đã đi trước, chúng tôi khó có cơ hội, nhất là khi Nhà nước cũng hạn chế việc mở rộng mạng lưới chi nhánh vật lý.

Chính vì vậy, ngay từ khi tái cơ cấu, chúng tôi đã xác định con đường duy nhất để mở rộng mạng lưới khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian chính là kênh số. Đó là hướng đi mang tính chiến lược. Có thể nói, “trong cái khó ló cái khôn”, trong hoàn cảnh thách thức, chúng tôi lại chọn đúng xu thế", ông Hưng nhấn mạnh.

Nhờ vậy, dù số lượng chi nhánh vật lý không nhiều, TPBank vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng mở tài khoản. TPBank tiên phong triển khai mô hình chi nhánh tự động 24/7 trên toàn quốc, được Ngân hàng Nhà nước cho phép thử nghiệm. Đến nay hệ thống đã có khoảng 400–500 điểm giao dịch tự động, thay thế hiệu quả cho việc phải mở thêm chi nhánh truyền thống. Đây là bước ngoặt lớn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng.

"Chúng tôi cũng xác định dữ liệu là yếu tố then chốt. Chúng tôi có dữ liệu ngân hàng sẵn có nhưng cần được kết nối thêm với các đơn vị khác để làm giàu thêm, mở ra cơ hội khai thác và phát triển sản phẩm dịch vụ mới", ông Hưng cho biết.

Cũng theo ông, hiện tại, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng giúp TPBank tối ưu nguồn lực, giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai sản phẩm dịch vụ. Nhờ vậy, ngân hàng có điều kiện tập trung nhiều hơn vào yếu tố con người và trải nghiệm khách hàng.

Đồng quan điểm, ông Hoàng Trung Hải - Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam, cũng cho rằng, trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, công nghệ được xem là cốt lõi để dẫn dắt sự phát triển. Không chỉ 1 ngân hàng mà gần như toàn bộ ngành đều nhìn thấy chuyển đổi số là yếu tố sống còn để thúc đẩy phát triển, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Để quá trình chuyển đổi số được phát triển mạnh mẽ hơn nữa, theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Nhà nước phải đóng vai trò "bà đỡ". "Bà đỡ" theo ý nghĩa là tạo ra những điều kiện cho cuộc chơi và người bảo vệ cuộc chơi đó cho những người mới tham dự.