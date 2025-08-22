Vi vu từ A đến Z cùng thẻ TPBank

(VTC News) -

Từ những chuyến du lịch quốc tế đến trải nghiệm di chuyển trong thành phố, thẻ TPBank đồng hành với khách hàng bằng loạt ưu đãi “cực chất”: Giảm giá, hoàn tiền, đặc quyền phòng chờ thương gia và nhiều hơn thế nữa.

Thẻ TPBank trong tay, xê dịch cực hay

Đến hẹn lại lên, TPBank tiếp tục khiến tín đồ xê dịch “đứng ngồi không yên” khi hợp tác cùng những thương hiệu đặt vé và phòng khách sạn hàng đầu trong nước và quốc tế. Với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc tế TPBank, khách hàng dễ dàng “săn” loạt ưu đãi cực hay ho như giảm đến 15% (tối đa 700.000 VNĐ) khi đặt phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng toàn cầu trên Agoda; giảm tới 20% tại Sentosa Singapore, Mercure Living Putrajaya,... hay tiết kiệm đến 1 triệu đồng khi mua vé máy bay trên Trip.com. Và đó mới chỉ là một phần trong vô vàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn khám phá.

Vừa trở về từ chuyến du lịch Thái Lan đầu tháng 8, Minh Hằng (26 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) không giấu nổi sự hào hứng khi chia sẻ kinh ngiệm “du hí vừa chill, vừa tiết kiệm”. Cô nàng cho biết chưa đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), đã tiết kiệm được gần 2 triệu đồng khi đặt vé máy bay trên Trip.com bằng thẻ TPBank Visa Platinum.

“Chuyến này, mình không đổi nhiều tiền mặt như trước mà ưu tiên thanh toán qua Apple Pay với thẻ TPBank Visa Platinum, vừa kiểm soát chi phí tốt hơn, vừa thoải mái trải nghiệm không lo rủi ro mất hay thiếu tiền. Vì thường xuyên cập nhật thông tin ưu đãi để tận dụng khi chi tiêu, sau chuyến đi, mình còn được hoàn tiền ở mức tối đa tới 1 triệu đồng luôn”, Hằng chia sẻ.

Thanh toán thẻ TPBank qua Apple Pay vừa tiện lợi vừa nhiều ưu đãi.

Giống như Hằng, anh Nhật Minh (33 tuổi, kinh doanh tự do tại Hải Phòng) cũng chọn thẻ TPBank làm người bạn đồng hành trong hành trình khám phá thế giới. Với tấm thẻ đen TPBank Visa Signature, anh thoải mái hưởng đặc quyền miễn phí sử dụng hơn 1.100 phòng chờ toàn cầu, đồng thời được hoàn tới 8% khi đặt phòng khách sạn, nghỉ dưỡng.

Anh Minh đặc biệt hài lòng với mức phí giao dịch ngoại tệ thấp nhất thị trường của TPBank Visa Signature. Anh cho hay: “Du lịch nước ngoài luôn phát sinh nhiều khoản chi, nên tôi đánh giá cao một công cụ tài chính vừa đem lại sự tiện lợi, vừa giúp quản lý chi tiêu hiệu quả. TPBank Visa Signature hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này của tôi. Đặc biệt là với mức phí giao dịch ngoại tệ hiếm có chỉ 0,95%”.

Thẻ TPBank sở hữu bộ sưu tập ưu đãi trải dài từ lĩnh vực ẩm thực, đến đặt phòng nghỉ dưỡng, đặt vé máy bay.

Còn với chị Diệu Huyền (37 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), hành trình khám phá ưu đãi từ thẻ TPBank lại bắt đầu từ những buổi gặp gỡ bạn bè tại các nhà hàng yêu thích. Chị kể, lúc mới mở thẻ TPBank JCB Cashback, chị chỉ nghĩ đến việc được thưởng thức ẩm thực với nhiều ưu đãi giảm sâu tới 50% ở Ashima, Sumo BBQ hay các nhà hàng buffet nổi tiếng.

“Không ngờ dùng thêm một thời gian lại phát hiện ra nhiều quyền lợi du lịch hấp dẫn. Đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc hay Quan Lạn đều có thể được giảm tới 20%. Khi ra nước ngoài, tôi còn được hoàn 100% phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ, tối đa 500.000 đồng. Có ưu đãi sẵn như vậy, tội gì không tận dụng để chuyến đi thêm trọn vẹn và thú vị”, chị Huyền nói.

Vi vu thành phố, quẹt thẻ TPBank, có ngay deal đỉnh mỗi ngày

Không chỉ mang lại đặc quyền trong những chuyến bay xa hay kỳ nghỉ dài ngày, thẻ TPBank còn đồng hành trong cả những trải nghiệm xê dịch thú vị ngay giữa lòng thành phố.

Trong chuyến đi chơi TP.HCM, Đình Phúc (22 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) quyết định “bắt trend” trải nghiệm tuyến Metro số 1 mới khai trương. Anh bạn cho biết chỉ cần thanh toán bằng thẻ TPBank Visa Debit trên ứng dụng Be là có ngay mã giảm 35% cho mọi chuyến đi. Rồi khi mua vé Metro bằng chính tấm thẻ đó, Phúc lại được hoàn 50% giá vé (tối đa 200.000 đồng/khách hàng). “Đi chơi mà còn có thêm ưu đãi, cảm giác vui hơn hẳn”, Phúc tâm sự.

Không chỉ đồng hành trong những chuyến hành trình xa, thẻ TPBank sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi chuyến đi.

Ngoài ra, thẻ TPBank Visa còn cấp ngay mã giảm 30% (tối đa 30.000 đồng) cho bất kỳ chuyến đi nào đặt qua ứng dụng Xanh SM Bike trên chặng đường đến hoặc đi từ 14 trạm dừng của tuyến Metro số 1 (TP.HCM), từ nay đến ngày 30/09/2025.

Dù là vi vu trong nước hay rong ruổi khắp thế giới, các dòng thẻ TPBank luôn mang đến cho khách hàng cách tận hưởng trọn vẹn nhất. Chỉ cần một chiếc thẻ trong tay, bạn có thể tự tin “lên đường” với loạt ưu đãi từ A đến Z, biến mỗi chuyến đi thành một hành trình đầy cảm hứng.

Tham khảo thông tin chi tiết về ưu đãi của các loại thẻ tại đây hoặc liên hệ vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7 của TPBank 1900 6036, hoặc ghé chi nhánh/phòng giao dịch bất kỳ của TPBank để được tư vấn chi tiết.