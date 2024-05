Nam A Bank tiên phong sáng tạo số trong ngành Ngân hàng

“Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024” với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đặc biệt, bên cạnh các tổ chức tín dụng và công ty công nghệ trong nước còn có sự tham dự của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia công nghệ hàng đầu trên thế giới.

Là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, tại sự kiện năm nay Nam A Bank tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nổi bật, giới thiệu các công nghệ ngân hàng tiên tiến được tích hợp trong hệ sinh thái số Nam A Bank như: Ngân hàng số Open Banking; Điểm giao dịch số ONEBANK; Robot OPBA…

Song song đó, Ngân hàng còn triển khai nhiều hoạt động như: Chợ 4.0 - Cuộc sống không tiền mặt; Du lịch 4.0 - Du lịch không tiền mặt; Lễ hội không tiền mặt… nhằm lan tỏa mạnh mẽ xu thế thanh toán hiện đại.

Đồng thời, Ngân hàng cũng đã không ngừng nâng cấp hệ sinh thái số với những sản phẩm dịch vụ đa dạng, linh hoạt và sáng tạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Đối với công nghệ thanh toán không tiếp xúc, Nam A Bank tiếp tục là ngân hàng tiên phong việc ứng dụng hai công nghệ mới là Tap To Phone và Mobile Payment.

Trong đó, Tap to Phone là công cụ hỗ trợ đắc lực cho khách hàng khi cho phép đơn vị chấp nhận thẻ sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng như một máy POS để các thiết bị này “nói chuyện” với nhau nhằm thanh toán thẻ không tiếp xúc. Qua đó thúc đẩy thanh toán số an toàn, bảo mật và hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt.

Mobile Payment là hình thức giao dịch tài chính được thực hiện qua các thiết bị di động như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Việc này cho phép các cá nhân thực hiện thanh toán các dịch vụ, hàng hóa thông qua ứng dụng hoặc trình duyệt trên di động của cá nhân đó. Các phương thức Mobile Payment tận dụng nhiều công nghệ tiên tiến như giao tiếp trường gần (NFC), mã QR và ví điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền sang người nhận.

Ngoài ra, tháng 2/2024, Nam A Bank đã triển khai giải pháp đọc và xác thực dữ liệu từ CCCD gắn chip. Toàn bộ quá trình xác thực khách hàng được thực hiện nhanh chóng và chính xác nhưng đồng thời đảm bảo chặt chẽ các quy định bảo mật trong dịch vụ ngân hàng. Điều này sẽ hỗ trợ Nam A Bank nâng cao hiệu quả trong việc ngăn giả mạo giấy tờ tùy thân, chống gian lận khi mở tài khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán khác.

“Yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của Nam A Bank là “số hóa” và “xanh hóa”. Trong đó, chiến lược mũi nhọn “số hóa” được đẩy mạnh trong mọi hoạt động của Ngân hàng nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế dẫn dắt về công nghệ và góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Nam A Bank”, đại diện Nam A Bank chia sẻ.

Với những nỗ lực tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, đầu năm 2024, Nam A Bank nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và bằng khen đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực truyền thông số Việt Nam năm 2023 do Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng.

Đặc biệt trong năm 2022, Nam A Bank vươn lên là Ngân hàng đứng đầu các chỉ số xếp hạng chung các ngân hàng thương mại do Vietnam ICT Index xếp hạng.

Song song đó, Ngân hàng còn nhận được hàng loạt giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 và 2023”, "Ngân hàng kiến tạo số tốt nhất Việt Nam 2022" và "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí International Business bình chọn, "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí Global Banking & Finance bình chọn và mới đây nhất là giải thưởng “Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023” do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng.