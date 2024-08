Nam A Bank được vinh danh tại Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2024

(VTC News) -

Ngày 8/8, Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam (Viet Nam Retail Banking Forum) tổ chức tại TP.HCM trao tặng nhiều giải thưởng quan trọng cho các ngân hàng có hoạt động tiêu biểu trong năm 2024. Nam A Bank được vinh danh là Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu và Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh.

Đây là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum phối hợp cùng với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam và các sở, ngành.

Giải thưởng ngân hàng tiêu biểu.

Giải thưởng được tổ chức nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển cho ngân hàng và lĩnh vực tài chính nói riêng cũng như xã hội nói chung.

Diễn đàn được tổ chức từ năm 2012 và khẳng định vị thế là diễn đàn hàng đầu, đóng góp nhiều thông tin, giải pháp và kinh nghiệm giá trị cho sự phát triển chung của hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Hoạt động tín dụng xanh và bán lẻ trở thành mũi nhọn chiến lược của nhiều ngân hàng trong những năm qua, có tỉ trọng đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của các ngân hàng.

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam. Chiến lược đến 2025 Ngân hàng định hướng xây dựng trở thành Ngân hàng Xanh.

Nhiều năm qua Nam A Bank đã "xanh hóa" danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng, hoạt động kinh doanh tập trung ở các lĩnh vực: Tiêu dùng xanh; Nông nghiệp thông minh; Du lịch xanh; Doanh nghiệp xanh.

Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ.

Đối với chính sách cho vay tổng thể, Nam A Bank không chỉ áp dụng hệ thống quản lý môi trường và xã hội (ESMS) trong danh mục cho vay tín dụng xanh mà còn hướng đến hoạt động thân thiện và trách nhiệm với môi trường. Ngân hàng không xem tài chính xanh chỉ là một khía cạnh kinh doanh, mà xác định là trách nhiệm, tầm nhìn chiến lược để góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Về bán lẻ, Nam A Bank liên tiếp đạt được nhiều thành tựu phát triển vượt bậc. Là ngân hàng duy nhất trong hệ thống ngân hàng có cổ phiếu chào sàn HoSE trong 6 tháng vừa qua, Nam A Bank khẳng định sự phát triển bền vững bằng những kết quả hoạt động tích cực.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm bứt phá, đạt hơn 2.200 tỷ đồng (hoàn thành hơn 55% so với kế hoạch năm), tổng tài sản Nam A Bank đạt hơn 228.000 tỷ đồng (hoàn thành 98,7% so với kế hoạch năm).

Trong đó, nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng trưởng tốt đạt gần 173.000 tỷ đồng (tăng hơn 9,4% so cùng kỳ, hoàn thành 97,1% so với kế hoạch năm). Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN cấp phép, đạt gần 157.000 nghìn tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ năm)

“Việc đồng thời được vinh danh tại hai hạng mục giải thưởng quan trọng trên là minh chứng cho hoạt động kinh doanh ổn định của Nam A Bank trong hành trình hiện thực hóa chiến lược vào top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam.

Giải thưởng này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ của Nam A Bank mà còn là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín, đồng thời thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường”, đại diện Nam A Bank cho biết.