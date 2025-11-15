Mỹ viện trợ nửa triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

(VTC News) -

Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, ngày 13/11, Mỹ công bố viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các cơn bão liên tiếp. "Hoa Kỳ nhận thấy những thách thức to lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiệt hại rộng khắp do bão Fengshen và bão Kalmaegi gây ra, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ do Việt Nam dẫn dắt", thông báo nêu.

Trước thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra, Mỹ sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp đến các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Việt Nam, giúp họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch, đồng thời tăng cường các nỗ lực cứu trợ đang được Việt Nam triển khai sau các cơn bão này.

"Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 nhằm ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam sau các cơn bão trước đó", Tổng lãnh sự quán Mỹ cho biết.

Tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, nhiều xóm bản chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn sau các cơn bão.

Khoản viện trợ khẩn cấp được cho là thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước và cam kết của Mỹ đối với quan hệ Việt - Mỹ, giúp giảm bớt khó khăn, ứng phó hiệu quả trong các thời điểm khủng hoảng và cùng xây dựng một tương lai có khả năng chống chịu tốt hơn.

Theo thông báo, quan hệ của Mỹ với Việt Nam được xây dựng trên nền tảng các ưu tiên chung, trong đó có việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định. Các mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước, được củng cố bởi cộng đồng người Mỹ gốc Việt năng động, có vai trò chủ chốt trong mối quan hệ.

Các tỉnh thành Việt Nam phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau các cơn bão liên tiếp. Từ đó đến nay, nhiều quốc gia đã cung cấp các khoản viện trợ cũng như hàng hóa cứu trợ khẩn cấp cho Việt Nam.

Cuối tháng 10, Nga viện trợ 29 tấn hàng cứu trợ cho vùng lũ ở Huế. Hàng viện trợ bao gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại, cùng số lượng lớn thực phẩm đóng hộp.

Ngày 13/10, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến Việt Nam. Các mặt hàng thiết yếu được chuyển giao bao gồm thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa.

Thông qua Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI), Canada cũng thông báo hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau bão lũ cho Việt Nam bằng cách: Cung cấp các nhu yếu phẩm cứu trợ thiết yếu; Hỗ trợ trẻ em trở lại trường học với bàn ghế học tập mới; Tăng cường năng lực ứng phó của địa phương trước các thảm họa trong tương lai. Ngoài ra Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo Canada cùng tổ chức Save the Children có khoản hỗ trợ giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiếp cận viện trợ tiền mặt khẩn cấp, đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất.

Năm 2024, đối tác và cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 25 triệu USD cùng hàng nghìn tấn hàng hóa cứu trợ.