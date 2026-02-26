Mỹ tố Iran đang cố gắng khôi phục chương trình hạt nhân

(VTC News) -

Ngày 25/2 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với phóng viên rằng Mỹ nhận thấy có dấu hiệu cho thấy Iran đang cố gắng tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân sau cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6/2025.

“Nguyên tắc rất đơn giản: Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói trước cuộc đàm phán tại Geneva giữa phái đoàn Mỹ và Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: ANI)

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố cuộc tấn công hồi tháng 6/2025 phá hủy nhiều địa điểm hạt nhân của Iran và ông sẽ không cho phép Tehran khôi phục lại chương trình này.

Trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, ông Trump cũng cho rằng Tehran phát triển nhiều loại tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, đồng thời đang phát triển tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Ông cho biết Iran được cảnh báo không được tìm cách tái xây dựng chương trình vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, nhưng “họ vẫn tiếp tục”. Tổng thống Mỹ nói Iran chưa đưa ra bảo đảm rằng họ sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta đang đàm phán với họ. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng chúng ta chưa nghe được những lời then chốt: ‘Chúng tôi sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Ông Trump khẳng định: “Với tư cách tổng thống, tôi sẽ tạo hòa bình ở bất cứ nơi nào có thể. Nhưng tôi sẽ không bao giờ do dự đối đầu các mối đe dọa với nước Mỹ, ở bất cứ đâu cần thiết”.

Phản ứng trước những phát ngôn này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung: "Những gì được nói về chương trình hạt nhân của Iran, về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Iran và về số người thiệt mạng trong các cuộc bất ổn tháng 1 không gì khác ngoài sự lặp lại của một loạt những lời dối trá lớn".

Ông Vance cho biết thêm đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump Jared Kushner sẽ gặp phái đoàn Iran tại Geneva vào ngày 26/2 để đánh giá xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không.