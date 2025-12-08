Mỹ thử nghiệm đường cao tốc sạc xe tải điện khi đang chạy

(VTC News) -

Các kỹ sư tại Mỹ vừa đạt được một bước tiến quan trọng trong công nghệ giao thông xanh: Thử nghiệm thành công đoạn đường cao tốc có khả năng sạc không dây cho xe tải điện khi đang di chuyển với tốc độ 65 dặm/giờ (khoảng 105 km/h).

Xe tải điện hạng nặng Cummins đang được sạc không dây khi chạy thử nghiệm trên đoạn đường cao tốc U.S. Highway 52/231 tại West Lafayette, Indiana, Mỹ. (Nguồn: Purdue University/Kelsey Lefever)

Thí nghiệm diễn ra trên đoạn đường dài khoảng 400 mét thuộc Highway 52/231 ở West Lafayette, bang Indiana, do nhóm nghiên cứu của Đại học Purdue thực hiện. Hệ thống sử dụng các cuộn dây truyền điện đặt dưới lớp bê tông, tạo ra từ trường để truyền năng lượng đến các cuộn dây nhận gắn dưới gầm xe tải. Trong thử nghiệm, chiếc xe tải điện hạng nặng Cummins Class 8 đã nhận được công suất lên tới 190 kilowatt, tương đương lượng điện tiêu thụ của khoảng 100 hộ gia đình.

Các cuộn dây dưới mặt đường truyền năng lượng đến cuộn dây nhận gắn dưới gầm xe tải điện hạng nặng, giúp phương tiện sạc khi đang di chuyển. (Nguồn: Purdue University/Kelsey Lefever)

Điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng cung cấp điện năng lớn cho xe tải hạng nặng, vốn đòi hỏi nhiều năng lượng hơn xe điện cá nhân. Đây là mức công suất vượt xa các hệ thống sạc không dây hiện có trên đường phố hoặc bãi đỗ xe. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu xe có thể sạc trong lúc chạy, kích thước và trọng lượng pin sẽ giảm đáng kể, đồng thời xóa bỏ nỗi lo về phạm vi di chuyển (range anxiety).

Theo giáo sư Dionysios Aliprantis, việc truyền điện qua lớp bê tông đến một phương tiện nặng hàng chục tấn đang di chuyển là thách thức kỹ thuật rất lớn. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy công nghệ này hoàn toàn khả thi và có thể mở rộng quy mô.

Các tấm thu năng lượng hình chữ nhật được đặt trên làn đường, cho phép xe tải điện gắn cuộn dây nhận sạc khi đang di chuyển. (Nguồn: Purdue University/Kelsey Lefever)

Đại diện Cummins – công ty cung cấp xe tải cho thử nghiệm – nhận định đây là giải pháp “có tiềm năng thay đổi cuộc chơi” trong ngành vận tải đường bộ. Hệ thống được thiết kế cho xe tải nặng nhất, đồng nghĩa với việc các loại xe nhẹ hơn cũng có thể sử dụng. Điều này hứa hẹn thúc đẩy nhanh quá trình phổ biến xe điện trên toàn nước Mỹ.

Dự án được khởi động từ năm 2018, nằm trong chương trình ASPIRE của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), hướng tới xây dựng hạ tầng giao thông điện hóa. Các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải và thúc đẩy nền kinh tế xanh.